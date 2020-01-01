Российский спутник-шпион упал в США

Космос-2551 создал в небе погребальный огонь.

Неисправный российский спутник-шпион рухнул 20 октября на Землю, загоревшись блестящим огненным шаром, замеченным многими наблюдателями на Среднем Западе Америки.

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Американское метеорное общество (AMS) на данный момент получило более 80 сообщений об этом огненном явлении от людей на юге, например, в Теннесси, и на севере, в Мичигане. AMS опубликовала впечатляющие снимки, сделанные некоторыми из этих наблюдателей, в том числе 27-секундное видео от наблюдателя за небесами Криса Джонсона, на котором видно, как метеор прокладывает путь в небе над городком Форт-Гратиот, штат Мичиган.

Космос-2551 - это российский разведывательный спутник, который был запущен 9 сентября, но, по всей видимости, вскоре после этого вышел из строя. В понедельник космический корабль не корректировал свою орбиту, что и послужило падению.

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Сжигание Космоса-2551, вероятно, никому на земле не угрожало. “Считается, что спутник весит всего около 500 кг [1100 фунтов], и не ожидается, что никакие обломки достигнут земли“, - сказал Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

Огненные шары из космического мусора, хотя они и выглядят очень эффектно, не так уж и редки. В прошлом году, например, повторный запуск третьей ступени ракеты “Союз“ вызвал блестящее небесное шоу над некоторыми частями Австралии во время запуска российского военного спутника.

Такие инциденты становятся все более частыми, поскольку человечество запускает на орбиту все больше и больше спутников. Этот бум спутников беспокоит многих экспертов, которые подчеркивают, что необходимо принять меры, чтобы проблема космического мусора не вышла из-под контроля.

Напомним, ранее сообщалось, что российский спутник упал в Тихий океан.