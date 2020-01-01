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Что будет, если поставить мощную карту в слабый ПК: Эксперименты

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Вытянет ли такая сборка топовые игры?

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В этом видео блогер Шелест решил проверить, что будет если поставить мощную видеокарту в слабый ПК? Для примера он взял RTX 3060 за 25000 грн и поставил ее в слабый ПК.

Получилось не очень. Блогер не советует повторять его действия. 

Напомним, ранее блогеры проверяли, как ведут себя предметы в кислоте.

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Теги: эксперименты, видео
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