Что будет, если поставить мощную карту в слабый ПК: Эксперименты
Вытянет ли такая сборка топовые игры?
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В этом видео блогер Шелест решил проверить, что будет если поставить мощную видеокарту в слабый ПК? Для примера он взял RTX 3060 за 25000 грн и поставил ее в слабый ПК.
Получилось не очень. Блогер не советует повторять его действия.
Напомним, ранее блогеры проверяли, как ведут себя предметы в кислоте.
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