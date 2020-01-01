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Тренды YouTube: В Чернобыль на Запорожце и Поют все - Финал

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В тренде - влог и ТВ-шоу.

Чернобыль на ЗАПОРОЖЦЕ ☢☠️☢ Лютое БЕЗДОРОЖЬЕ Радиоактивного Леса

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Блогер Креосан купил старый Запорожец и с друзьями решили поехать на нем в Чернобыль. Естественно, нелегально. Для этого они воспользовались тропами сталкеров, чтобы тайно попасть в Зону отчуждения. Удалось ли им это?

СПІВАЮТЬ ВСІ | ВИПУСК 8 | ФІНАЛ. СЕЗОН 1

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В грандиозном финале шоу “Поют все!“ мы узнаем имя триумфатора проекта, который получил денежный приз - 500 000 гривен. Кому удалось покорить самое масштабное в нашей стране жюри? Наслаждайтесь выступлениями финалистов шоу и звездного гостя - Олега Винника.

Напомним, ранее в тренды попали презентация Apple и папа-патриот.

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Теги: тренды YouTube, видео
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