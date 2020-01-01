Hisense представляє нову лінійку телевізорів

Від Hisense Mini-LED U9 до ULED 4K U8, QLED A7 і багато інших моделей із нової лінійки 2021 року - це відповідь на всі запити сучасного глядача.

Відповідно до сучасного способу життя та тенденцій у сфері розваг телевізори оснащено найкращими технологіями для перегляду фільмів і документальних стрічок, спортивних подій, а також для гри в ігри.

Модель Hisense Mini-LED U9 є ключовою в новій лінійці телевізорів Hisense 2021 року.

Технологія Mini-LED для дивовижної якості зображення

Телевізор Hisense Mini-LED містить понад 10 000 світлодіодів із відстанню лише 2 мм між кожним джерелом світла, що забезпечує максимальну яскравість понад 3000 ніт. Переглядаючи фільм, матч або граючи гру, глядач помічає різницю в дійсно вищій якості зображення, приголомшливих і природних кольорах. Завдяки технології повноматричного локального затемнення Pro ви отримуєте насиченіший чорний колір і кращу роздільну здатність, ніж на традиційних світлодіодних телевізорах, оскільки області, що затемнюються, значно менші за розміром і забезпечують вищу деталізацію зображення. Після технології Dual Cell ULED від Hisense Mini-LED є оптимальним рішенням для зменшення товщини й підвищення яскравості те левізора. Hisense Mini-LED із менш шкідливим синім світлом сертифіковано TÜV Rheinland як технологічне рішення з низькою інтенсивністю хвиль синього кольору, що гарантує вам більшу турботу про здоров’я під час перегляду. Крім того, ні сонячне, ні штучне світло не заважатиме вам, відбиваючись на екрані під час перегляду телевізора.

Модернізований звук

Новий телевізор Hisense Mini-LED характеризується багатоканальним об’ємним звучанням 3.1.2 та має прямо спрямовані динаміки, що дає потужний звук: музика, голоси та звуки заповнюють усе приміщення, долинаючи з усіх боків. Завдяки численним функціям удосконалення звуку, як-от Dolby Atmos® Immersive Sound і DTS® Virtual:X™ глядач відчуває себе в центрі подій.

Ця модель є одним із найкращих телевізорів 4K середнього рівня від Hisense, пропонує високоякісні комплекси рішень для відтворення відео та звуку.

Сертифіковане рішення занурення 4K HDR у поєднанні з підтримкою технології кольору Quantum Dot і Dolby Vision™ HDR забезпечують дивовижну якість зображення та неймовірну чіткість.

Новий телевізор Hisense UHD 4K містить технології Dolby Atmos® Immersive Sound і DTS Virtual:X™, які забезпечують всеосяжний, реалістичний і багатовимірний звук. Оскільки звуками охоплена вся кімната, а вони долинають з усіх боків, зокрема й зверху та знизу, ви відчуєте себе, наче в центрі кожної історії або пісні.

Фанатам ігор потрібний хороший телевізор 4K. І Hisense A7 є ідеальним варіантом для таких цілей. Автоматичний режим низької затримки (ALLM) може автоматично ввімкнути режим гри, щоб мінімізувати затримку введення під час підключення ігрового пристрою. Завдяки режиму гри ви дійсно підвищуєте свої шанси на перемогу, оскільки затримка введення становить менше ніж 15 мс, що надає можливість швидшої реакції та переваги над конкурентами. Крім того, режим гри забезпечує якісніший перегляд спортивних подій, оскільки цей режим адаптований для динамічних дій і спортивних ігор, гарантуючи таку ж дивовижну якість зображення, що й у фільмах.

Покращена оптимізація якості зображення

У новій лінійці телевізорів Hisense застосовуються різноманітні технології оптимізації зображення, які забезпечують якомога яскравішу, неперевершену картинку. Завдяки інтелектуальній оптимізації зображення та технології Dolby Vision IQ відбувається динамічна інтелектуальна оптимізація та регулювання якості зображення, а сертифікована програма IMAX® Enhanced гарантує дотримання найвищих вимог до продуктивності від інженерів IMAX і DTS® і провідних технічних фахівців Голлівуду, забезпечуючи вам найкращі враження від перегляду фільму. Завдяки режиму режисера ви завжди можете дивитися фільми та телешоу так, як вони задумані творцями.

Найновіша операційна система VIDAA U5.0 Smart TV з голосовим керуванням українською мовою

Компанія Hisense розробила власну вдосконалену операційну систему VIDAA, яка гарантує прості й бездоганні враження від розваг. Доступ до вашого улюбленого вмісту можливий лише одним натисканням, або точніше — однією голосовою командою. За допомогою власної операційної системи VIDAA від компанії Hisense ви можете легко й ефективно отримати доступ до улюблених телеканалів, найпопулярніших служб і програм — YouTube, Netflix, Prime video, UEFA.tv тощо. Користувачі можуть персоналізувати платформу вмісту, вибрати з кількох голосових рішень і встановити дистанційне керування через смартфон.

Що краще зображення, то краща звукова система

Нові телевізори Hisense вразять вас технологією Dolby Vision Atmos®, завдяки якій здійснюється інтелектуальна оптимізація будь-якого візуального вмісту з неймовірною якістю звуку. Завдяки вбудованим багатоканальним динамікам (багатоканальному об’ємному звуку) забезпечується реалістичніший і потужніший звук, занурюючи вас у світ реалістичного кінематографічного звуку. Завжди ідеальний звук, незалежно від того, у якому місці кімнати ви сидите.