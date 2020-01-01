Групповые посты и фото с компьютера: Instagram запускает долгожданные функции

Теперь постить фото и видео можно будет с компьютера, а также делать групповые записи.

Instagram анонсировал ряд новых функций, которые будут реализованы на этой неделе как в Instagram Feed, так и в его конкуренте TikTok - Reels. Дополнения, ориентированные на создателей, позволят пользователям, среди прочего, сотрудничать друг с другом, собирать средства и лучше использовать музыку. Компания также сделает свой настольный веб-сайт Instagram более удобным для использования, позволив людям, наконец, публиковать как фотографии, так и видео продолжительностью менее одной минуты, используя свой настольный веб-браузер.

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Компания отмечает, что последняя является давно запрошенной новой функцией и станет доступной для глобальной аудитории в четверг, 21 октября.

Компания ранее тестировала эту функцию этим летом, но она не была широко доступна.

Остальные новые функции станут доступны в течение недели, начиная с сегодняшнего дня.

Так, новая функция Collab позволит людям совместно редактировать как обычные посты, так и в Reels. Для этого пользователи могут пригласить другую учетную запись в качестве соавтора на экране добавления тегов в Instagram. Если другой человек примет приглашение, обе учетные записи появятся в сообщении или заголовке Reels, и контент будет доступен обоим наборам подписчиков. Хотя Instagram только объявляет о тестировании сегодня, многие пользователи Instagram уже заметили эту функцию в приложении, поскольку компания начала небольшое глобальное тестирование этой функции еще в июле.

В то время Instagram заявил, что только небольшое количество людей будет иметь доступ к этой функции, и не указал, когда она будет развернута более широко.

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Когда два создателя решат сотрудничать, публикация или лента появятся в обеих их сетках профиля, и у нее будет общий счетчик просмотров, такой как счетчик и ветка комментариев, сообщает Instagram.

В среду Instagram также начнет тестировать новый способ создания средств для сбора средств для некоммерческих организаций с введением функции, которая позволяет запускать сбор средств непосредственно с кнопки создания (кнопка "+" в правом верхнем углу экрана). Когда вы нажмете эту опцию, вместо выбора публикации, истории, роликов или прямой трансляции вы увидите возможность выбрать некоммерческую организацию и добавить сборщика средств в свою публикацию в ленте.

Instagram уже некоторое время поддерживает сборщиков средств, даже добавив поддержку сбора средств для некоммерческих организаций во время прямых трансляций в прошлом году. Но раньше он не предлагал способ собрать средства из отдельного места прямо из вашего профиля в Instagram.

Также в четверг Instagram представит два новых эффекта под названием Superbeat и Dynamic Lyrics, которые помогут создателям в Reels. Superbeat будет разумно применять специальные эффекты к музыке в такт песне пользователя, в то время как Dynamic Lyrics будет отображать трехмерные тексты, которые будут течь вместе с "грувом" песни, сообщает Instagram.

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Эти новые функции последовали за развертыванием в TikTok полдюжины интерактивных музыкальных эффектов еще в апреле, в том числе несколько, которые добавляют визуальные эффекты, синхронизированные с ритмом песни. Между тем, Reels до сих пор предлагал гораздо более ограниченный выбор собственных творческих эффектов, вместо этого полагаясь на свое сообщество, чтобы расширить свою библиотеку за пределы базовых функций, таких как, например, таймер или инструмент регулировки скорости.

Функции Reels появятся вместе с публикацией с рабочего стола, которая, по словам Instagram, будет ограничена фотографиями и видео продолжительностью менее одной минуты. В этом месяце компания отказалась от своего бренда IGTV для длинных видео, но по-прежнему разрешает видео продолжительностью до 60 минут. Теперь это просто "видео в Instagram" - термин, который включает в себя все, что не является видео в сюжете или в Reels.

Напомним, ранее сообщалось, что основатели Instagram ушли из Facebook.