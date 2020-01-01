Хакер взломал сайт Трампа и опубликовал видео с Эрдоганом

Хакер из Турции испортили раздел сайта Дональда Трампа.

“Не уподобляйтесь тем, кто забывает Аллаха, так что Аллах заставил их забыть самих себя. Здесь они действительно сбились с пути“, - говорится в части надписи, в которой говорится, что это якобы совершил кто-то, называющий себя RootAyyildiz. На странице размещено националистическое видео президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с YouTube.

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Взлом влияет на поддомен “действия“ на веб-сайте, который обычно используется кампанией Трампа для призывов к действию, таких как петиции или вопросы кампании.

Взломы часто, но не исключительно, выполняются хакерами с более низкой квалификацией, которые могут найти способ изменить контент в определенной части сайта. RootAyyildiz, похоже, в прошлом атаковал и другие сайты.

Страница сайта после дефейса скриншот

В своем профиле в Facebook у RootAyyildiz есть логотип, который гласит: “Турецкий дефейсер“.

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RootAyyildiz сообщил в Facebook, что они испортили сайт Трампа с помощью Server Side Template Injection (SSTI), который представляет собой метод, с помощью которого злоумышленник может поместить свой собственный произвольный код в шаблон сайта. Они сказали, что контролируют эту часть сайта в течение 3 месяцев.

“Есть много областей хакерских атак, например, взлом учетных записей социальных сетей или веб-сайтов. Я хактивист, работаю над веб-сайтами в течение долгого времени, и я выбираю это руководство, чтобы мой голос был услышан“, - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп пригрозил закрыть соцсети.