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Сколько орехов, шоколада, нуги и карамели в 100 Сникерсах: Эксперименты

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Правдива ли реклама батончиков?

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Каждый из вас видел рекламу Сникерса, в которой рассказывается, что орехов стало еще больше! Но так ли это? Действительно ли в сникерсе много орехов? Но кроме орехов блогеры выяснят полное содержание сникерса. Сколько в нем нуги, шоколада и карамели? 

Напомним, ранее блогеры показали 15 крутых экспериментов в домашних условиях.

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