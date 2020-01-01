Сколько орехов, шоколада, нуги и карамели в 100 Сникерсах: Эксперименты
Правдива ли реклама батончиков?
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Каждый из вас видел рекламу Сникерса, в которой рассказывается, что орехов стало еще больше! Но так ли это? Действительно ли в сникерсе много орехов? Но кроме орехов блогеры выяснят полное содержание сникерса. Сколько в нем нуги, шоколада и карамели?
Напомним, ранее блогеры показали 15 крутых экспериментов в домашних условиях.
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