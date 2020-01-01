Фото дня: Голодный гризли напал на камеру и победил в конкурсе

Фотография медведя завоевала главный приз на конкурсе Фотограф года дикой природы.

Зак Клотье, профессиональный фотограф из Монтаны, установил фотоловушку, направив ее на тушу лося, в надежде сделать несколько снимков диких животных. Он вернулся и обнаружил разбитую камеру и одно четкое изображение виновника: большого медведя гризли (Ursus arctos horribilis).

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На фотографии, названной “Остатки гризли“, запечатлен медведь. прямо перед тем, как тот бросается на камеру. Клотье узнал, что его фотография выиграла приз 2021 года в номинации “Фотограф года в дикой природе“ в категории “Животные в их среде обитания“ на церемонии награждения.

“Я был в шоке, я даже не мог в это поверить“, - сказал Клотье. “Мне очень нравится этот образ, это определенно уникальный образ“.

Клотье обнаружил тушу лося возле своего дома в Монтане зимой 2019-2020 годов. Он установил фотоловушку, запечатав камеру в футляре и поместив ее на штатив у корпуса примерно на два месяца, до начала весны, когда медведи начинают выходить из своих зимних берлог.

На обратном пути к месту, где он оставил свою камеру, Клотье нашел следы медведя на тропе, ведущей к туше. Он проверил другую камеру, которую установил для наблюдения за тропой, и увидел кадры большого самца медведя гризли, оставляющего следы этим утром.

“Я немного посидел там, решил пошуметь, просто чтобы спугнуть медведя, который мог быть там“, - сказал Клотье. Когда он ничего не услышал, то осторожно подошел к туше.

Клотье нашел свой футляр для фотоаппарата в грубой форме у подножия дерева рядом с тушей. Фотоаппарат был сорван со штатива и смотрел вверх, на корпусе были следы когтей, а весь объектив покрылся слюной.

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К счастью, камера пережила нападение внутри своего футляра, и Клотье нашел фотографии медведя. Фотоловушки имеют инфракрасный датчик и делают снимки, когда датчик обнаруживает движение. Медведи могут очень хорошо защищать трупы, и звук затвора камеры мог напугать медведя.

“Я думаю, он просто услышал звук, и он ему не понравился, и он решил напасть на него“, - сказал Клотье. “У меня были черные медведи, которые делали похожие вещи. Я думаю, что во многих случаях они проявляют к ним большее любопытство. Они подходят, осматривают камеру, носят линзу, кусают корпус и немного разбивают“.

“Останки гризли“ были выставлены вместе с другими фотографиями с конкурса “Фотограф года дикой природы 2021 года“, который проходит в Лондоне с 15 октября.

Напомним, ранее сообщалось, что на видео попали давно потерянные виды животных Африки.