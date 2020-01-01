У космического корабля Люси возникли проблемы с солнечной панелью

NASA заявляет, что панель не может быть полностью раскрыта.

Роботизированный космический корабль, который NASA недавно запустило для исследования скоплений астероидов вокруг Юпитера, может столкнуться с небольшими проблемами во время своего путешествия в космос. Космический зонд по имени Люси испытывает проблемы с одной из двух основных солнечных панелей, которые имеют решающее значение для сбора солнечных лучей и выработки энергии для космического корабля во время его 12-летнего путешествия по Солнечной системе.

Читай также: NASA планирует разбить два своих зонда об Луну

NASA запустило Люси рано утром в субботу, 16 октября, при помощи ракеты Atlas V из Флориды. Запуск был признан успешным, и Люси смогла достичь к 2027 году астероидов Юпитера, названных троянцами.

Но в воскресенье NASA объявило, что одна из солнечных панелей Люси шириной 7,3 метра, возможно, не полностью зафиксирована, согласно обновлению на веб-сайте агентства. Неясно, что это значит для будущего миссии, но NASA заявляет, что команда работает над анализом проблемы и в ближайшие дни предложит следующие шаги. В то же время обе солнечные батареи вырабатывают энергию и заряжают аккумулятор, поэтому проблема с защелкой, похоже, в данный момент не влияет на Люси отрицательно.

"Все остальные подсистемы в норме", - говорится в заявлении NASA. "При нынешнем подходе к космическому кораблю Люси может продолжать работать без угрозы для безопасности".

Читай также: Зонд NASA заснял самый далекий объект Солнечной системы

Тем не менее, неправильно зафиксированная солнечная батарея может быть проблемой, поскольку Люси продвигается все глубже в Солнечную систему. Планируется, что космический корабль посетит семь троянских астероидов, а также астероид в главном поясе астероидов, и он пройдет мимо Земли до трех раз, чтобы получить ускорение от гравитации нашей планеты. Впереди долгий путь, и получение энергии от Солнца будет абсолютно жизненно важным в его путешествии.

Напомним, ранее сообщалось, что посланный к Солнцу зонд прислал первые снимки.