Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Названа дата выхода новой macOS Monterey

Комментариев: 0
Операционная система от Apple будет доступна с 25 октября.
macOS Monterey будет доступна с понедельника
macOS Monterey будет доступна с понедельника
apple

Apple объявила, что macOS Monterey будет выпущен для всех в следующий понедельник, 25 октября. Об этом было объявлено вчера на пресс-конференции Apple.

Читай также: Новую MacOS удалось взломать в день выхода

Помимо объявления даты выпуска, Apple также выпустила macOS Monterey Release Candidate, это в основном последняя бета-версия программного обеспечения для тестирования.

Версия-кандидат macOS должна быть такой же, как финальная версия, которая выйдет на следующей неделе, при условии, что с программным обеспечением нет проблем.

Новое программное обеспечение macOS Monterey принесет на Mac ряд новых функций, в том числе новую функцию SharePlay, которая также будет доступна на Apple TV, iPhone и iPad. Эта новая функция позволит вам слушать музыку и смотреть телешоу и фильмы с друзьями через FaceTime.

Читай также: Apple открыла исходный код для iOS и macOS

Еще одна новая функция, которая появится в macOS Monterey, - это универсальное управление, эта функция позволяет вам использовать клавиатуру и мышь Mac с вашим iPad, когда он находится рядом с вашим компьютером. Apple заявила, что это не будет доступно в выпуске на следующей неделе, оно будет добавлено позже этой осенью.

Вот список компьютеров Mac, которые будут поддерживать эту новую версию.

  • MacBook Air с 2015 года и позже
  • MacBook Pro с 2015 г. 
  • MacBook с 2016 г.
  • iMac с 2015 г.
  • Mac mini с 2014 г. 
  • IMac Pro с 2017 г.
  • Mac Pro с 2013 г.

У нас будет более подробная информация о новом обновлении программного обеспечения для macOS Monterey, когда оно будет выпущено в следующий понедельник, 25 октября.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple выпускает экстренное обновление для iPhone, iPad и Mac.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: MacOS, MacOS Monterey
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь