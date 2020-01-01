Названа дата выхода новой macOS Monterey

Операционная система от Apple будет доступна с 25 октября.

Apple объявила, что macOS Monterey будет выпущен для всех в следующий понедельник, 25 октября. Об этом было объявлено вчера на пресс-конференции Apple.

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Помимо объявления даты выпуска, Apple также выпустила macOS Monterey Release Candidate, это в основном последняя бета-версия программного обеспечения для тестирования.

Версия-кандидат macOS должна быть такой же, как финальная версия, которая выйдет на следующей неделе, при условии, что с программным обеспечением нет проблем.

Новое программное обеспечение macOS Monterey принесет на Mac ряд новых функций, в том числе новую функцию SharePlay, которая также будет доступна на Apple TV, iPhone и iPad. Эта новая функция позволит вам слушать музыку и смотреть телешоу и фильмы с друзьями через FaceTime.

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Еще одна новая функция, которая появится в macOS Monterey, - это универсальное управление, эта функция позволяет вам использовать клавиатуру и мышь Mac с вашим iPad, когда он находится рядом с вашим компьютером. Apple заявила, что это не будет доступно в выпуске на следующей неделе, оно будет добавлено позже этой осенью.

Вот список компьютеров Mac, которые будут поддерживать эту новую версию.

MacBook Air с 2015 года и позже

MacBook Pro с 2015 г.

MacBook с 2016 г.

iMac с 2015 г.

Mac mini с 2014 г.

IMac Pro с 2017 г.

Mac Pro с 2013 г.

У нас будет более подробная информация о новом обновлении программного обеспечения для macOS Monterey, когда оно будет выпущено в следующий понедельник, 25 октября.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple выпускает экстренное обновление для iPhone, iPad и Mac.