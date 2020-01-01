Тренды YouTube: Презентация Apple и папа-патриот

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Презентация Apple, 18 октября

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Смотрите презентацию Apple и познакомьтесь с новыми продуктами: MacBook Pro, полностью обновлёнными наушниками AirPods, HomePod mini и другими.

Михаил Бурей – папа-патриот. Часть 1 – Хата на тата 10 сезон. Выпуск 3

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Героем сегодняшней программы станет Михаил Бурей. Мужчина работает дальнобойщиком, часто общается с иностранцами, поэтому видит своей миссией прославлять родину.



Герой проекта СТБ Хата на тата 2021 Михаил может часами рассказывать про живописную украинскую природу, невероятно вкусную кухню и учить украинским словам. А как он справится с домашними делами, когда останется один на хозяйстве? Сможет ли найти подход к детям и прожить день по графику жены?

Напомним, ранее в тренды попали лучший бой года и Ночь в доме сатанистов.