Apple AirPods 3 получат новый аккумулятор и пространственный звук

Также изменился дизайн наушников.

Помимо анонса новых процессоров Apple M1, Apple также представила несколько новых устройств на своем мероприятии для прессы, в том числе Apple AirPods 3.

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Новые Apple AirPods получили ряд обновлений по сравнению с предыдущими моделями, теперь они доступны для заказа за 179 долларов. Apple продолжит продавать эти новые AirPods вместе с AirPods 2, теперь они продаются по цене 129 долларов.

Новые Apple Airpods 3 поставляются с Apple Spatial Audio, а также имеют улучшенное время автономной работы и многое другое.

AirPods 3 apple

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AirPods получили новый дизайн: они сидят под правильным углом для комфорта и направляют звук в ухо. Для более утонченного внешнего вида шток короче, чем у предыдущего поколения, и оснащен тем же интуитивно понятным датчиком силы, что и AirPods Pro, для управления мультимедиа. Новые AirPods устойчивы как к поту, так и к воде, с рейтингом IPX4 как для наушников, так и для зарядного чехла.

AirPods (3-го поколения) основаны на великолепном качестве звука, которым славятся AirPods, начиная со специального драйвера и усилителя с широким динамическим диапазоном, которые вместе производят мощные басы с четкими, чистыми высокими частотами. Микрофон покрыт акустической сеткой, чтобы уменьшить шум ветра, поэтому голос говорящего четко слышен во время разговора. AirPods также оснащены AAC-ELD, превосходным речевым кодеком, который обеспечивает качество голоса в формате Full HD, обеспечивая четкую и естественную связь для вызовов FaceTime.

Apple AirPods доступны для заказа в США с сегодняшнего дня и поступят в продажу 26 октября. О дате начала продаж в Украине пока неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple подала в суд на логотип груши.