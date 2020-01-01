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Новый MacBook Pro получил челку

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Теперь он стал больше похож на iPhone.
Новый MacBook Pro
Новый MacBook Pro
apple

Apple добавляет новую особенность для дисплеев своих новых моделей MacBook Pro. Это челка, которая будет вмещать системы камеры, так же, как iPhone с 2017 года. Необычное добавление появилось в новом 14-дюймовом MacBook Pro и 16-дюймовой модели. Также оба оснащены обновленным процессором Apple M1 внутри.

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И 14-, и 16-дюймовые модели MacBook Pro полностью переработаны, а лицевые панели были уменьшены благодаря этой выемке. Боковые лицевые панели составляют 3,5 мм - это на 24 процента тоньше, чем раньше, - а сверху он тоньше на 60 процентов. Строка меню macOS теперь обтекает камеру, и, кажется, она выглядит намного лучше с включенным темным режимом, поэтому выемка не так заметна.

Камера внутри этой выемки теперь тоже улучшена. Это 1080p с более широкой диафрагмой и большим датчиком изображения, который должен обеспечить лучшую производительность при слабом освещении. Apple использует вычислительное видео на этой веб-камере, включая шумоподавление, распознавание лиц на основе машинного обучения, локальное отображение тонов, автоматический баланс белого, автоматическую экспозицию и интеллектуальные функции HDR.

В челке скрывается камера
В челке скрывается камера
apple

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Тем не менее, несмотря на все эти улучшения, это все еще обычная веб-камера, и Apple не добавила сюда Face ID. Apple оправдала свой переход на челку в iPhone введением Face ID, но на MacBook Pro такой переход больше связан с уменьшением лицевых панелей дисплея.

14-дюймовый дисплей также имеет частоту 120 Гц с поддержкой HDR, так что вы получаете большой скачок в плавности изображения. Apple также добавляет слот для SD-карты, порт HDMI и другие улучшения оборудования. 

Напомним, ранее сообщалось, что новый Apple MacBook Pro признали непригодным к ремонту.

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Теги: MacBook Pro, Apple
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