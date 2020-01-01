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Можно ли ехать на семи велосипедах: Эксперименты

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Выдержат ли велосипеды вес семи человек?

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Вы наверняка видели в интернете или в жизни велосипеды для двоих человек, называемые “тандем”. Но сегодня блогеры решили сделать гораздо круче и соединить сразу семь велосипедов в один, чтобы на нем могли кататься сразу семь человек.

Напомним, ранее блогеры показали, телевизор и другая техника в подсолнечном масле.

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Теги: эксперименты, видео
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