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Xiaomi патентует смартфон с изогнутым дисплеем и телеобъективом

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О времени выхода смартфона пока ничего не известно.
Патент на смартфон
Патент на смартфон
letsgodigital.org

Xiaomi подала патент на дизайн нового смартфона. Рассматриваемое устройство оснащено изогнутым дисплеем вместе со специальной перископической телеобъективной камерой с зумом, которая может предлагать функцию увеличения.

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Согласно отчету LetsGoDigital, китайский технический гигант подал патент на образец в Гаагскую международную систему дизайна и WIPO (Всемирное ведомство интеллектуальной собственности). Если посмотреть на патенты, то у смартфона скругленные углы и изогнутый дисплей. Аппарат имеет узкие лицевые панели сверху и снизу. Кроме того, на передней панели дисплея в верхнем левом углу находится камера для селфи с дырочками.

На задней панели устройства находится уникальный модуль камеры, в котором размещены три датчика изображения. Первичный датчик - это самая большая линза, которая размещается наверху вертикально уложенного модуля, а нижний датчик имеет прямоугольный вырез. Другими словами, основная камера, скорее всего, будет датчиком изображения с высоким разрешением, а нижний датчик - это перископический телеобъектив, который, вероятно, предлагает как цифровое, так и оптическое увеличение.

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Дизайн смартфона уникален, так как модуль задней камеры занимает большую часть задней панели. Кроме того, в устройстве нет ничего особенного, что было бы уникальным. К сожалению, также неизвестно, действительно ли компания работает над таким продуктом или просто покрывает все основания. Но устройство может быть высококлассной моделью, в которой упор сделан на камеры.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi запатентовала смартфон с семью выдвижными камерами.

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Теги: Xiaomi, патент
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