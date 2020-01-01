Xiaomi патентует смартфон с изогнутым дисплеем и телеобъективом

О времени выхода смартфона пока ничего не известно.

Xiaomi подала патент на дизайн нового смартфона. Рассматриваемое устройство оснащено изогнутым дисплеем вместе со специальной перископической телеобъективной камерой с зумом, которая может предлагать функцию увеличения.

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Согласно отчету LetsGoDigital, китайский технический гигант подал патент на образец в Гаагскую международную систему дизайна и WIPO (Всемирное ведомство интеллектуальной собственности). Если посмотреть на патенты, то у смартфона скругленные углы и изогнутый дисплей. Аппарат имеет узкие лицевые панели сверху и снизу. Кроме того, на передней панели дисплея в верхнем левом углу находится камера для селфи с дырочками.

На задней панели устройства находится уникальный модуль камеры, в котором размещены три датчика изображения. Первичный датчик - это самая большая линза, которая размещается наверху вертикально уложенного модуля, а нижний датчик имеет прямоугольный вырез. Другими словами, основная камера, скорее всего, будет датчиком изображения с высоким разрешением, а нижний датчик - это перископический телеобъектив, который, вероятно, предлагает как цифровое, так и оптическое увеличение.

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Дизайн смартфона уникален, так как модуль задней камеры занимает большую часть задней панели. Кроме того, в устройстве нет ничего особенного, что было бы уникальным. К сожалению, также неизвестно, действительно ли компания работает над таким продуктом или просто покрывает все основания. Но устройство может быть высококлассной моделью, в которой упор сделан на камеры.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi запатентовала смартфон с семью выдвижными камерами.