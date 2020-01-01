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Бывшие инженеры SpaceX создают компактные ядерные реакторы

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Такие реакторы заменят дизельные генераторы.
Ядерные микрореакторы Radiant мощностью 1 мегаватт достаточно малы, чтобы поместиться в транспортные контейнеры, и поэтому их легко транспортировать
Ядерные микрореакторы Radiant мощностью 1 мегаватт достаточно малы, чтобы поместиться в транспортные контейнеры, и поэтому их легко транспортировать
Radiant Nuclear

Калифорнийская компания Radiant получила финансирование на разработку компактного, портативного, "недорогого" ядерного микрореактора мощностью один мегаватт, который помещается в транспортный контейнер, питает около 1000 домов и использует гелиевый хладагент вместо воды.

Основанная бывшими инженерами SpaceX, которые решили, что источники энергии колонии на Марсе, которые они исследовали, окажут большее влияние ближе к дому, Radiant привлек 1,2 миллиона долларов США от бизнес-ангелов, чтобы продолжить работу над своими реакторами, которые специально спроектированы так, чтобы быть высокоэффективными. портативными, быстрыми в развертывании и эффективными.

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Военные - еще один ключевой рынок; некоторые из них могли бы обеспечить энергией всю военную базу в отдаленном районе в течение четырех-восьми лет, прежде чем израсходовать свое "современное топливо из твердых частиц", исключив не только выбросы нынешних дизельных генераторов, но и необходимость постоянно привозить грузовики, полные топлива для этой цели.

Этим грузовикам по-прежнему придется работать - до тех пор, пока военные не откажутся от дизельного топлива во всех своих транспортных средствах, - но они будут происходить гораздо реже, что снизит значительный риск для транспортного персонала.

Активная зона реактора Radiant с гелиевым охлаждением
Активная зона реактора Radiant с гелиевым охлаждением
Radiant Nuclear

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Radiant заявляет, что его топливо "не плавится и выдерживает более высокие температуры по сравнению с традиционным ядерным топливом". Использование гелия в качестве теплоносителя "значительно снижает риски коррозии, кипения и загрязнения", и компания заявляет, что получила предварительные патенты на идеи, которые она разработала для заправки реакторов и эффективного отвода тепла из активной зоны реактора.

Radiant присоединяется к ряду компаний, которые сейчас работают над компактными ядерными реакторами, и к меньшему числу компаний, специализирующихся на портативных установках, включая плавучие баржи, предлагаемые для массового производства Seaborg. Пройдет некоторое время, прежде чем мы увидим, что он заработает, но чистая, удобная, недорогая и долговечная альтернатива дизельным генераторам будет очень кстати.

Напомним, ранее сообщалось, что британский школьник на уроке собрал термоядерный реактор.

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Теги: ядерный реактор, SpaceX
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