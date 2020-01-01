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Тренды YouTube: Лучший бой года и Ночь в доме сатанистов

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В тренде - спорт и влог.

ЛУЧШИЙ БОЙ ГОДА! ТАКОЕ СТОИЛО ЖДАТЬ! / Владимир Минеев vs. Магомед Исмаилов 

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16 октября состоялся вечер смешанных единоборств, в главном событии которого встретились одни из сильнейших средневесов. Владимир Минеев одержал победу техническим нокаутом над Магомедом Исмаиловым в третьем раунде. 

НОЧЬ В ДОМЕ САТАНИСТОВ! Я ТУДА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРНУСЬ

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Ночь в доме сатанистов запомнится Диме Масленникову надолго. Они решили провести эксперимент и провести ночь в доме сатанистов. Паранормальное и заброшенный дом - это не страшный квест. Что будет если провести ночь в доме сатанистов?

Напомним, ранее в тренды попали Игра в кальмара в реальной жизни.

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Теги: тренды YouTube, видео
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