Тренды YouTube: Лучший бой года и Ночь в доме сатанистов

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ЛУЧШИЙ БОЙ ГОДА! ТАКОЕ СТОИЛО ЖДАТЬ! / Владимир Минеев vs. Магомед Исмаилов

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16 октября состоялся вечер смешанных единоборств, в главном событии которого встретились одни из сильнейших средневесов. Владимир Минеев одержал победу техническим нокаутом над Магомедом Исмаиловым в третьем раунде.

НОЧЬ В ДОМЕ САТАНИСТОВ! Я ТУДА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРНУСЬ

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Ночь в доме сатанистов запомнится Диме Масленникову надолго. Они решили провести эксперимент и провести ночь в доме сатанистов. Паранормальное и заброшенный дом - это не страшный квест. Что будет если провести ночь в доме сатанистов?

Напомним, ранее в тренды попали Игра в кальмара в реальной жизни.