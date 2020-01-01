Китай запустил самую продолжительную миссию на свою космическую станцию

Самая продолжительная космическая миссия Китая официально началась.

В субботу (16 октября) трое астронавтов китайской миссии Шэньчжоу-13 вошли в модуль Тяньхэ, ядро космической станции Тяньгун, чтобы начать шестимесячную экспедицию в только создаваемой орбитальной лаборатори. Астронавты вошли на станцию ​​в 9:58 в субботу утром по пекинскому времени (03:58 по Киеву) примерно через восемь часов после запуска на орбиту из Центра запуска спутников Цзюцюань в пустыне Гоби. Их прибытие завершилось беспроблемной автономной стыковкой космического корабля.

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В состав экипажа Шэньчжоу-13 входят командир Чжай Чжиган, первый китайский выходец в открытый космос; Ван Япин, первая женщина-космонавт на новой станции, которая также летала ранее; и Е Гуанфу, который совершает первый космический полет. Их корабль Шэньчжоу-13 пристыковался к обращенному на Землю порту модуля Тяньхэ. Два других беспилотных грузовых судна также припаркованы у модуля у причалов на противоположных концах станции.

На видео, на котором тайконавты из Шэньчжоу входят в Тяньхэ, видно, как экипаж плавает внутри белого космического корабля, когда они начинают свою многомесячную миссию. Во время полета космонавты испытают системы станции, в том числе роботизированный манипулятор.

Согласно сообщениям государственных СМИ Китая, одна из их задач включает использование роботизированного манипулятора для перемещения грузового корабля Тяньчжоу между стыковочными портами для отработки задач строительства в космосе перед прибытием новых модулей в 2022 году. Во время миссии ожидается от двух до трех выходов в открытый космос.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай запустил на орбиту главный модуль новой космической станции.