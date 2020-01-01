NASA отправило зонд Люси на изучение троянских астероидов

Миссия продлится 12 лет.

В минувшие выходные состоялся первый в своем роде запуск NASA, отправивший космический корабль Люси на путь изучения беспрецедентного количества астероидов в рамках одной миссии. Среди них - троянские астероиды, которые следуют за Юпитером и ведут его вокруг Солнца и считаются остатками первичного материала от образования внешних планет Солнечной системы.

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Миссия Люси была подтверждена в 2017 году как попытка заглянуть в своего рода капсулы времени с момента зарождения Солнечной системы около четырех миллиардов лет назад. Троянские астероиды движутся вокруг Солнца по той же орбите, что и Юпитер, но в двух скоплениях: одно за планетой-гигантом, а другое выходит впереди нее. Надеюсь, что, изучив эти примитивные тела вблизи, Люси сможет дать ценные сведения о том, как внешние планеты сформировались все это время назад.

Это будет происходить в ходе 12-летней миссии, которая стартовала рано утром в субботу с мыса Канаверал с помощью ракеты United Launch Alliance Atlas V. Час спустя Люси отделилась от второй ступени ракеты и развернула пару гигантских солнечных батарей, чтобы начать заряжать свои батареи для питания своих бортовых систем и послать свой первый сигнал на Землю.

Но это не совсем прямой путь, по которому Люси пойдет к Юпитеру. Космический корабль в настоящее время вращается вокруг Солнца и в октябре 2022 года будет отброшен обратно к Земле для выполнения гравитационного маневра, который выведет его за пределы орбиты Марса. Затем в 2024 году произойдет еще один облет Земли и гравитационная помощь, и Люси отправится к главному поясу астероидов Солнечной системы в 2025 году в качестве первого порта захода для изучения астероида по имени 52246 Дональдджохансон.

На фотографии с большой выдержкой показан космический корабль "Люси", взлетающий с мыса Канаверал NASA

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Ожидается, что Люси прибудет к ведущему скоплению троянских астероидов в 2027 году, когда она совершит облет четырех целей, прежде чем снова облететь Землю для гравитационной помощи в 2031 году, а затем вернется к последнему набору троянских астероидов в 2033 году с тремя дальнейшие цели в его прицеле. Это будет первая миссия NASA по изучению такого количества астероидов с одного космического корабля.

"Мы начали работу над концепцией миссии Люси в начале 2014 года, так что этот запуск готовился долго", - сказал Хэл Левисон, главный исследователь Люси, базирующийся в Боулдере, штат Колорадо, в филиале Юго-Западного исследовательского института (SwRI. "Пройдет еще несколько лет, прежде чем мы доберемся до первого троянского астероида, но эти объекты стоят ожидания и всех усилий из-за их огромной научной ценности".

Напомним, ранее сообщалось, что космический корабль NASA врежется в астероид.