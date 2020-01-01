Китай запускает второй экипаж на свою космическую станцию: Трансляция
Китай готов запустить на свою новую космическую станцию вторую команду из трех астронавтов, включая первую женщину, посетившую орбитальный пост.
Читай также: Тайконавты сделали потрясающие снимки Земли с космической станции Тяньхэ
Космический корабль Шэньчжоу 13 планируется запустить на ракете Long March 2F из Центра запуска спутников Цзюцюань в пустыне Гоби в 19:23 по Киеву в пятницу. Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг (14 октября) заместитель директора Китайского пилотируемого космического агентства Линь Сицян. Вы можете посмотреть запуск в прямом эфире здесь.
Запуск Шэньчжоу 13 состоится сразу после того, как модуль китайской орбитальной космической станции Tianhe пройдет над стартовой площадкой в Цзюцюань, что позволит космическому кораблю догнать и состыковаться с Тяньхэ примерно через восемь часов.
Читай также: Китай отправляет первую женщину-тайконавта на новую космическую станцию
Экипаж шестимесячной миссии был подтвержден: Чжай Чжиган (командир), Ван Япин и Е Гуанфу. Трио было дублерами недавно завершившейся миссии “Шэньчжоу-12“.
Командовать миссией будет Чжай, который стал первым гражданином Китая, который вышел в открытый космос во время миссии Шэньчжоу 7 в 2008 году. Это будет первый полет Е, а Ван станет первой женщиной-космонавтом, посетившей Тяньхэ. Ван была участником миссии Шэньчжоу 10 в 2013 году и прочитала образовательную лекцию из космоса .
Основные цели миссии Шэньчжоу 13 включают тестирование критически важных технологий для сборки и строительства космической станции, которая получит еще два модуля в 2022 году.
Читай также: Китай успешно запустил тяжелую ракету Long March 5B
Наиболее примечательным является тестирование переноса модуля из одного стыковочного порта в другой с использованием ручного дистанционного управления роботизированной рукой Тяньхэ. Китайские официальные лица заявили, что беспилотный космический корабль Тяньчжоу 2, который доставил материалы для Шэньчжоу 12, будет использован в качестве испытательного образца.
Во время миссии Шэньчжоу 13 также запланированы два-три выхода в открытый космос. Основная цель будет заключаться в установке адаптера, который позволит соединить большую руку Тяньхэ с другой, меньшей рукой, которая будет в будущем модуле.
К другим целям относится дальнейшая проверка технологий обеспечения здоровья, жизни и работы космонавтов в течение шести месяцев на орбите, а также проведение научных и технологических экспериментов в таких областях, как космическая медицина и физика микрогравитации.
Напомним, ранее сообщалось, что китайские астронавты приземлились после исторической трехмесячной миссии.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил