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Робот-убийца: Робопсу добавили снайперскую винтовку

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У нас теперь есть новый повод бояться роботов.
Робот Vision-60
Робот Vision-60
SWORD Defense Systems

Собаки долгое время были товарищами по охоте для людей, поэтому вполне логично, что почти как только роботизированные четвероногие животные будут усовершенствованы, мы начнем стрелять из них. Boston Dynamics может не захотеть, чтобы кто-то использовал Spot для зла, но есть множество других создателей ботов, готовых поставлять робо-собак для войны.

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Четвероногий робот Vision-60 компании Ghost Robotics передвигается на четырех ногах, как и Spot от Boston Dynamics. Оснащенный множеством датчиков и камер, Vision-60 достаточно маневрен, чтобы даже стоять на четырех ногах, скользя по льду.

Кроме того, Ghost Robotics Vision-60, возможно, на самом деле не обязательно должен быть где-то рядом, чтобы убить вас. SWORD Defense Systems, вполне реальная компания, а не пародия на кинематографическую вселенную Marvel, недавно представила аксессуар робо-собаки под названием Беспилотная винтовка специального назначения - или сокращенно SPUR - который улучшает автомат с помощью военных технологий. SPUR включает тепловизионную камеру с 30-кратным увеличением, что означает, что посреди ночи удаленный оператор все еще может легко обнаружить живые, дышащие цели. 

Комбинация четвероногого Vision-60 и SPUR предназначена для того, чтобы солдаты могли приблизиться к цели, не подвергая себя опасности, но винтовка имеет дальность действия почти 1220 метров, поэтому она может поразить цель примерно с километра. SPUR + Vision-60 был представлен на ежегодной конференции армии Соединенных Штатов в Вашингтоне, округ Колумбия, но неясно, был ли он официально продан военным. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае создали робособаку для прогулок во время карантина.

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Теги: робот, робопес
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