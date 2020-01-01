Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Съемочная группа отправилась на МКС ради первого фильма в космосе

Комментариев: 0
Команда на борту Международной космической станции скоро встретит трех новых членов экипажа: режиссера, космонавта и актера.
Космонавты снимут фильм на МКС
Космонавты снимут фильм на МКС
Скриншот видео

Три новых члена экипажа вылетели с космодрома Байконур в Казахстане и отправились на МКС, чтобы снять самые первые сцены фильма в космосе. Трое членов экипажа - российский космонавт, ветеран космических полетов Антон Шкаплеров, кинорежиссер Клим Шипенко и актер Юлия Пересильд.

Читай также: Космонавты забрали висевшее 10 лет в космосе полотенце

Экипаж из трех человек отправляется на МКС, чтобы снимать сцены для персонажа фильма Вызов. В фильме рассказывается о докторе, который должен отправиться на МКС, чтобы помочь космонавту, у которого случилась остановка сердца во время выхода в открытый космос. Хирург должна сделать экстренную операцию, необходимую, чтобы помочь космонавту пережить возвращение на Землю.

Большая часть съемок от 35 до 40 минут будет проходить в многоцелевом лабораторном модуле “Наука“, но могут быть показаны и другие зоны комплекса. Неясно, появится ли в фильме кто-либо из других членов экипажа 65-й экспедиции.

Пересильд и Шипенко вернутся на Землю с Новицким на борту корабля “Союз МС-18“ 16 октября по местному времени Казахстана. 

Читай также: Космический мусор пробил дыру в МКС

The New York Times сообщает, что Россия пытается обеспечить первое место для первого фильма, снятого в космосе, и даже изменила свой график запусков, чтобы ускорить запуск в преддверии SpaceX и планов NASA по поддержке фильма Тома Круза, который тоже будет сниматься в космосе.

Напомним, ранее сообщалось, что японский миллиардер и российская актриса полетят на МКС.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: МКС, фильм, космонавты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь