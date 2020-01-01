Съемочная группа отправилась на МКС ради первого фильма в космосе

Команда на борту Международной космической станции скоро встретит трех новых членов экипажа: режиссера, космонавта и актера.

Три новых члена экипажа вылетели с космодрома Байконур в Казахстане и отправились на МКС, чтобы снять самые первые сцены фильма в космосе. Трое членов экипажа - российский космонавт, ветеран космических полетов Антон Шкаплеров, кинорежиссер Клим Шипенко и актер Юлия Пересильд.

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Экипаж из трех человек отправляется на МКС, чтобы снимать сцены для персонажа фильма Вызов. В фильме рассказывается о докторе, который должен отправиться на МКС, чтобы помочь космонавту, у которого случилась остановка сердца во время выхода в открытый космос. Хирург должна сделать экстренную операцию, необходимую, чтобы помочь космонавту пережить возвращение на Землю.

Большая часть съемок от 35 до 40 минут будет проходить в многоцелевом лабораторном модуле “Наука“, но могут быть показаны и другие зоны комплекса. Неясно, появится ли в фильме кто-либо из других членов экипажа 65-й экспедиции.

Пересильд и Шипенко вернутся на Землю с Новицким на борту корабля “Союз МС-18“ 16 октября по местному времени Казахстана.

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The New York Times сообщает, что Россия пытается обеспечить первое место для первого фильма, снятого в космосе, и даже изменила свой график запусков, чтобы ускорить запуск в преддверии SpaceX и планов NASA по поддержке фильма Тома Круза, который тоже будет сниматься в космосе.

Напомним, ранее сообщалось, что японский миллиардер и российская актриса полетят на МКС.