Можно ли выжать сок из сахарного тростника в соковыжималке: Эксперименты
Даже дома можно получить сок из тростника.
Блогер Alex Boyko решил проверить, хватит ли мощности обычной соковыжималки для того, чтобы получить сок из сахарного тростника.
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Для этого он купил настоящий сахарный тростник, который очистил от кожуры и нарезал на кусочки. Получилось ли получить сок и не сломалась ли выжималка? Смотри в видео.
Напомним, ранее блогеры показали, как ведут себя предметы в кислоте.
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