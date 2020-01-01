YouTube Music сделал прослушивание музыки в фоне бесплатным

Раньше это было доступно только по подписке.

YouTube Music может быть одним из лучших сервисов потоковой передачи музыки, но есть одно конкретное ограничение, из-за которого он отстает от других платформ. Теперь Google избавляется от этого ограничения, поскольку наконец-то позволяет пользователям бесплатной YouTube Music слушать музыку в фоновом режиме.

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Теперь пользователи уровня бесплатного пользования с рекламой смогут продолжать играть под свои любимые мелодии или слушать подкасты, когда их экран выключен или когда они занимаются другими делами на своих телефонах.

Благодаря этому вы можете взаимодействовать с приложением YouTube Music с помощью захватывающей рекламы, похожей на радио, с участием артистов, песен и альбомов, которые вам нравятся, а также персонализированных миксов в случайном порядке, без необходимости держать приложение YouTube Music открытым на вашем устройстве.

Новая функция может помочь пользователям сэкономить заряд батареи, не оставляя дисплей постоянно включенным во время прослушивания. Это также будет особенно полезно для пользователей в режиме вождения с помощником, чтобы они могли легко контролировать свое восприятие звука во время вождения.

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Хотя это приводит к тому, что уровень бесплатного пользования уравновешивается с другими потоковыми сервисами, по-прежнему есть множество причин для подписки на YouTube Premium, особенно для бесплатного использования рекламы и загрузки музыки. Это также распространяется на новое приложение YouTube Music для Wear OS, позволяющее пользователям транслировать песни в офлайн-режиме с таких устройств, как Galaxy Watch 4, без необходимости иметь рядом свой телефон.

Google запускает бесплатное фоновое прослушивание для пользователей YouTube Music в Канаде, начиная с 3 ноября. Компания сообщает, что нужно следить за “дополнительной информацией и планами расширения“.

Напомним, ранее сообщалось, что в YouTube Music перенесут лучшую фишку из Play Music.