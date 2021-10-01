Вышел Android 12, но установить его не просто

Операционная система для смартфонов доступна не для всех моделей.

Google наконец-то выпустил стабильную версию Android 12 , последней версии операционной системы Android. Однако, в отличие от предыдущих версий Android, где объявление сопровождалось уведомлениями об обновлениях для соответствующих устройств, начиная с собственной линейки Google Pixel, в этом году дело обстоит иначе.

Релиз был подтвержден в сообщении в блоге разработчиков Android. “Мы добавляем исходный код в Android Open Source Project (AOSP) и официально выпускаем последнюю версию Android“, - говорится в сообщении Google.

Вот что нового в Android 12.

Новый интерфейс - Material You

Android 12 предлагает переработанный пользовательский интерфейс с новым языком дизайна под названием Material You. Пользователи заметят изменения в обновленных виджетах с закругленными углами, интерактивными элементами управления и динамическими цветами.

Новый интерфейс Android 12

Пользовательский интерфейс получил новые уведомления и растягивание прокрутки

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Обновленный интерфейс имеет более современный вид и настраиваемые уведомления со стандартными возможностями, чтобы согласовать их с другими уведомлениями.

Растягивание над прокруткой - это новая функция растяжения, которая была добавлена ​​для более плавной прокрутки. Пользователи увидят новый эффект индикатора остановки как в системе, так и в приложениях.

Заставки для запуска приложений

Google заявляет, что он также добавил заставки для всех приложений на Android 12, и разработчики приложений смогут настраивать заставку по своему усмотрению.

Более быстрая и эффективная система и производительность

Интерфейс ОС изменился

Android 12 также улучшает производительность системы. Согласно сообщению в блоге, процессорное время, используемое основными системными службами, было сокращено на 22%, а использование больших ядер - на 15%. Приложения также запускаются и загружаются быстрее благодаря оптимизированному вводу-выводу.

Чтобы еще больше улучшить работу, Android 12 запретит приложениям запускать службы переднего плана в фоновом режиме.

Конфиденциальность

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В настройках появилась новая панель конфиденциальности, которая позволяет пользователям видеть, какие приложения имеют доступ к микрофону, камере и данным о местоположении. Android 12 также добавил возможность пользователям выбирать между передачей приложениям своего точного местоположения или приблизительного местоположения.

Данные о местоположении Android 12

Геолокация стала проще

Пользователи также будут видеть индикаторы в строке состояния, когда приложение имеет доступ к микрофону или камере. На поддерживаемых устройствах также есть возможность переключать доступ к микрофону и камере для приложения.

Вы можете прочитать полный список изменений, которые вносит Android 12, здесь.

Когда выйдет обновление Android 12?

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Google сообщил, что обновление Android 12 появится на устройствах Pixel в ближайшие несколько недель, а устройства от Samsung, OnePlus, OPPO, Realme, Tecno, Vivo и Xiaomi получат обновление позже в этом году.

Есть предположения, что решение Google отложить выпуск обновления связано с тем, что он хочет, чтобы новая ОС дебютировала с серией Pixel 6. Таким образом, есть вероятность, что серия Pixel 6 будет запущена первой до того, как появится обновление для подходящих устройств.

Напомним, ранее сообщалось, что приложения Android начали сбоить: Google признал вину.