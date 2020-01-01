Глобальный локаут: Произошел самый масштабный сбой в работе Facebook

Все сервисы Facebook перестали работать в понедельник вечером.

Отключение, начавшееся около 18:40 утра по киевскому времени в понедельник, повлекло за собой отключение всех приложений Facebook, включая Instagram и WhatsApp, во всем мире, затронув миллиарды пользователей и миллионы рекламодателей. Внутри Facebook отключение также нарушило почти все внутренние системы, которые сотрудники используют для общения и работы. По состоянию на утро 5 октября, похоже, что большинство сервисов снова в сети.

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Несколько сотрудников рассказали, что прибегают к общению через свои служебные учетные записи электронной почты Outlook, поскольку Facebook в основном работает во внутренней версии социальной сети, которая в настоящее время недоступна. Хотя сотрудники могли отправлять друг другу электронные письма, они не могли отправлять или получать электронные письма с внешних адресов.

Поскольку Facebook требует, чтобы сотрудники входили в свои рабочие учетные записи для доступа к таким инструментам, как Google Docs и Zoom, эти службы также не работали, в результате чего некоторые сотрудники использовали альтернативные службы, такие как Apple FaceTime и Discord. Сотрудники, которые уже прошли аутентификацию с помощью инструментов, отличных от Facebook, таких как Google Docs, до того, как начался сбой, по-прежнему имели доступ.

Инженеры Facebook были отправлены в один из основных центров обработки данных в США в Калифорнии для восстановления обслуживания, а это значит, что исправить это нельзя было удаленно. Еще больше усложнило ситуацию то, что отключение питания временно лишило некоторых сотрудников возможности доступа к зданиям компании и конференц-залам со своими пропусками, согласно The New York Times, которая первой сообщила, что инженеры были отправлены в центр обработки данных.

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В электронном письме сотрудникам, отправленном вскоре после восстановления обслуживания, технический директор Майк Шрепфер сказал, что проблема “затрагивает нашу сетевую магистраль, которая соединяет все наши центры обработки данных вместе“.

“Если вы активно не работаете над восстановлением, наберитесь терпения и не спешите перезагружать все, чтобы не замедлить работу сети“, - предупредил он в записке для сотрудников.

Facebook не предоставил подробного объяснения сбоя, хотя внешние эксперты говорят, что это произошло из-за проблемы с сетевой технологией BGP или протоколом пограничного шлюза .

Поздно вечером в понедельник вице-президент Facebook по инфраструктуре Сантош Джанардхан опубликовал сообщение в корпоративном блоге, в котором говорится, что сбой произошел в результате “неправильного изменения конфигурации“, добавив, что у компании “нет доказательств того, что данные пользователей были скомпрометированы в результате этого простоя”.

“Наши инженерные группы узнали, что изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик между нашими центрами обработки данных, вызвали проблемы, которые прервали эту связь“, - написал Джанардхан. “Это нарушение сетевого трафика оказало каскадное влияние на способы связи наших центров обработки данных, в результате чего наши услуги были остановлены“.

Глобальный сбой произошел также на фоне новостей, что в Даркнете продаются данные более 1,5 миллиардов пользователей Facebook.

В конце сентября 2021 года пользователь известного хакерского форума опубликовал объявление, в котором утверждал, что владеет персональными данными более 1,5 миллиарда пользователей Facebook. В настоящее время данные выставлены на продажу на соответствующей платформе форума, и потенциальные покупатели имеют возможность приобрести все данные сразу или в меньших количествах.

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Один потенциальный покупатель утверждает, что ему было предложено 5000 долларов за данные 1 миллиона учетных записей пользователей Facebook.

Согласно сообщению форума, предоставленные данные содержат следующую личную информацию пользователей Facebook:

Имя

Эл. адрес

Место нахождения

Пол

Номер телефона

ID пользователя

Продавец утверждают, что получил данные путем парсинга, а не взлома или компрометации учетных записей отдельных пользователей. Парсинг - это процесс извлечения или сбора веб-данных, при котором общедоступные данные доступны и организуются в списки и базы данных.

Хотя технически ни одна учетная запись не была взломана, это мало утешает тех, чьи данные теперь могут оказаться в руках недобросовестных интернет-маркетологов, а также, вероятно, в руках киберпреступников.

В самой компании пока никак не отреагировали на такую утечку.

Напомним, ранее сообщалось, что .Facebook уличили в передаче данных 60 компаниям.