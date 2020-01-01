Космические туристы полетят на воздушных шарах в 2024 году

У начинающих космических туристов появился еще один вариант.

Компания World View Enterprises из Аризоны стремится начать привлекать платежеспособных клиентов к полетам на стратосферном воздушном шаре в 2024 году World View Enterprises

World View Enterprises разрабатывает систему на воздушном шаре, которая доставит людей в стратосферу, а первые коммерческие полеты намечены на начало 2024 года, как объявила сегодня (4 октября) компания из Аризоны.

Типичная поездка продлится от шести до восьми часов и доставит пассажиров на высоту не менее 30 000 метров, где они смогут увидеть кривизну Земли на фоне темноты космоса. Но общий опыт продлится пять дней, которые будут проведены в местах природной красоты и культурного и исторического значения, а также вокруг них, заявили представители World View.

Читай также: Космическую гостиницу построят возле МКС

“Цель World View - изменить разговор о космическом туризме. Это не просто увлекательная прогулка; это намного больше и важнее“, - говорится в заявлении президента и генерального директора компании Райана Хартмана. “Мы меняем определение космического туризма для участников, проводя часы в апогее [наивысшей точке полета], создавая воспоминания о некоторых из самых великолепных чудес Земли“.

Каждое место в герметичной капсуле Explorer на восемь пассажиров продается за 50 000 долларов - значительно меньше, чем взимает плату за любое другое крупное космическое туристическое агентство. По словам представителей World View, путешествие в стратосферу будет достаточно плавным и мягким, чтобы вместить людей самого разного возраста и уровня подготовки.

“Создавая более доступный и доступный для большего числа людей опыт космического туризма, мы надеемся дать как можно большему количеству людей возможность увидеть нашу планету с беспрецедентно новых высот“, - сказал Хартман.

Капсула World View Explorer будет достигать высоты более 30 000 метров во время каждого рабочего полета World View Enterprises

А у World View уже есть заказчик на свой первый коммерческий рейс с экипажем. Некоммерческая организация Space For Humanity купила все места для этой дебютной миссии и заполнит их гражданскими астронавтами, которых она выберет и обучит.

Читай также: Туристов запустят в космос на шарах

Это не первая попытка World View в космическом туризме. Почти десять лет назад компания объявила о планах создания системы баллон-капсула под названием “Вояджер“, которая будет доставлять людей в стратосферу по цене 75 000 долларов за место.

В то время World View заявляла, что надеется запустить Voyager к 2016 году. Этого не произошло. А в 2019 году два соучредителя World View, Табер МакКаллум и Джейн Пойнтер, основали новую компанию под названием Space Perspective, которая сейчас разрабатывает собственную систему баллон-капсул под названием Spaceship Neptune. Компания Space Perspective из Флориды надеется начать коммерческие туристические полеты в стратосферу в 2024 году и продает билеты на этот рейс по 125 000 долларов за штуку .

План Explorer имеет некоторые общие черты с дизайном Voyager - например, он поднимается с помощью гигантского воздушного шара, но приземляется под парашютом на сухой земле. (Космический корабль “Нептун“, напротив, не будет использовать водный парашют, и он вернется на Землю через приводнения в океане.)

Капсула Explorer будет перевозить восемь пассажиров и двух сотрудников (консьержа и оператора World View Enterprises

World View планирует полеты с шести других мест по всему миру: Квинсленд, Австралия, недалеко от Большого Барьерного рифа; Кения; Норвегия; Амазонская Бразилия; Монголия, у Великой Китайской стены; и Египет, недалеко от комплекса пирамид Гизы.

Читай также: Космический телескоп нового поколения запустят на воздушном шаре

По словам представителей компании, полет Explorer будет роскошным. Капсула будет оснащена откидными сиденьями, высокоскоростным доступом в Интернет, камерами наблюдения за Землей и телескопами для определения звезд, а также другими удобствами. На каждом рейсе будут путешествовать два сотрудника World View: один будет работать консьержем, а другой - оператором и гидом. Будут поданы блюда и напитки, в том числе специально разработанные коктейли. И да, на борту будет ванная.

Капсула Explorer и водный парашют будут многоразовыми. По словам Хармана, воздушных шаров не будет, но каждый из них будет переработан после полета в продукты, которые принесут пользу местным жителям, проживающим рядом с местом взлета.

Напомним, ранее сообщалось, что первый космический турист из ОАЭ полетит на орбиту за $250 тыс.