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Космические туристы полетят на воздушных шарах в 2024 году

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У начинающих космических туристов появился еще один вариант.
Компания World View Enterprises из Аризоны стремится начать привлекать платежеспособных клиентов к полетам на стратосферном воздушном шаре в 2024 году
Компания World View Enterprises из Аризоны стремится начать привлекать платежеспособных клиентов к полетам на стратосферном воздушном шаре в 2024 году
World View Enterprises

World View Enterprises разрабатывает систему на воздушном шаре, которая доставит людей в стратосферу, а первые коммерческие полеты намечены на начало 2024 года, как объявила сегодня (4 октября) компания из Аризоны. 

Типичная поездка продлится от шести до восьми часов и доставит пассажиров на высоту не менее 30 000 метров, где они смогут увидеть кривизну Земли на фоне темноты космоса. Но общий опыт продлится пять дней, которые будут проведены в местах природной красоты и культурного и исторического значения, а также вокруг них, заявили представители World View.

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“Цель World View - изменить разговор о космическом туризме. Это не просто увлекательная прогулка; это намного больше и важнее“, - говорится в заявлении президента и генерального директора компании Райана Хартмана. “Мы меняем определение космического туризма для участников, проводя часы в апогее [наивысшей точке полета], создавая воспоминания о некоторых из самых великолепных чудес Земли“.

Каждое место в герметичной капсуле Explorer на восемь пассажиров продается за 50 000 долларов - значительно меньше, чем взимает плату за любое другое крупное космическое туристическое агентство. По словам представителей World View, путешествие в стратосферу будет достаточно плавным и мягким, чтобы вместить людей самого разного возраста и уровня подготовки.

“Создавая более доступный и доступный для большего числа людей опыт космического туризма, мы надеемся дать как можно большему количеству людей возможность увидеть нашу планету с беспрецедентно новых высот“, - сказал Хартман. 

 

Капсула World View Explorer будет достигать высоты более 30 000 метров во время каждого рабочего полета
Капсула World View Explorer будет достигать высоты более 30 000 метров во время каждого рабочего полета
World View Enterprises

 

А у World View уже есть заказчик на свой первый коммерческий рейс с экипажем. Некоммерческая организация Space For Humanity купила все места для этой дебютной миссии и заполнит их гражданскими астронавтами, которых она выберет и обучит. 

 

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Это не первая попытка World View в космическом туризме. Почти десять лет назад компания объявила о планах создания системы баллон-капсула под названием “Вояджер“, которая будет доставлять людей в стратосферу по цене 75 000 долларов за место.

В то время World View заявляла, что надеется запустить Voyager к 2016 году. Этого не произошло. А в 2019 году два соучредителя World View, Табер МакКаллум и Джейн Пойнтер, основали новую компанию под названием Space Perspective, которая сейчас разрабатывает собственную систему баллон-капсул под названием Spaceship Neptune. Компания Space Perspective из Флориды надеется начать коммерческие туристические полеты в стратосферу в 2024 году и продает билеты на этот рейс по 125 000 долларов за штуку .

План Explorer имеет некоторые общие черты с дизайном Voyager - например, он поднимается с помощью гигантского воздушного шара, но приземляется под парашютом на сухой земле. (Космический корабль “Нептун“, напротив, не будет использовать водный парашют, и он вернется на Землю через приводнения в океане.) 

 

Капсула Explorer будет перевозить восемь пассажиров и двух сотрудников (консьержа и оператора
Капсула Explorer будет перевозить восемь пассажиров и двух сотрудников (консьержа и оператора
World View Enterprises

 

World View планирует полеты с шести других мест по всему миру: Квинсленд, Австралия, недалеко от Большого Барьерного рифа; Кения; Норвегия; Амазонская Бразилия; Монголия, у Великой Китайской стены; и Египет, недалеко от комплекса пирамид Гизы.

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По словам представителей компании, полет Explorer будет роскошным. Капсула будет оснащена откидными сиденьями, высокоскоростным доступом в Интернет, камерами наблюдения за Землей и телескопами для определения звезд, а также другими удобствами. На каждом рейсе будут путешествовать два сотрудника World View: один будет работать консьержем, а другой - оператором и гидом. Будут поданы блюда и напитки, в том числе специально разработанные коктейли. И да, на борту будет ванная.

Капсула Explorer и водный парашют будут многоразовыми. По словам Хармана, воздушных шаров не будет, но каждый из них будет переработан после полета в продукты, которые принесут пользу местным жителям, проживающим рядом с местом взлета.

Напомним, ранее сообщалось, что первый космический турист из ОАЭ полетит на орбиту за $250 тыс.

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Теги: воздушный шар, космический туризм
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