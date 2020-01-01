Звезда Звездного пути отправится в космос на капсуле Blue Origin

Уильям Шетнер отправится в космос с Blue Origin 12 октября.

Капитан Кирк смело отправится туда, где раньше были некоторые люди, в суборбитальном полете на борту стартовой системы New Shepard Blue Origin.

Актер Уильям Шетнер из сериала Звездный путь и Одри Пауэрс из Blue Origin, вице-президент по полетам, займут два последних места во втором рейсе компании с экипажем и полетят с космодрома Нью-Шепард в западном Техасе всего через неделю, 12 октября. В конце сентября поползли слухи, что 90-летний актер полетит вторым рейсом компании, что подтверждается сегодняшним заявлением.

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“Я слышал о космосе уже давно“, - сказал Шетнер в заявлении Blue Origin. “Я пользуюсь случаем, чтобы увидеть это сам. Какое чудо“.

Шетнер и его товарищи по команде будут лететь всего через три месяца после первого полета с экипажем New Shepard, в котором основатель компании Amazon Джефф Безос и трое других пассажиров совершили 10-минутный полет, который достиг высоты 107 километров.

Объявление было сделано всего через несколько дней после того, как почти два десятка нынешних и бывших сотрудников Blue Origin опубликовали эссе на сайте Lioness, в котором подчеркивается озабоченность по поводу методов безопасности и общей культуры компании. Примечательно, что в эссе говорилось, что “многие авторы этого эссе говорят, что они не стали бы летать на капсуле Blue Origin“.

Когда его попросили прокомментировать утверждения в эссе, представитель Blue Origin сказал: “Мы придерживаемся наших показателей безопасности и считаем, что New Shepard - самый безопасный космический аппарат из когда-либо спроектированных или построенных“.

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Пауэрс, которая, похоже, летает в официальном качестве, а не в качестве платежеспособного клиента, упомянула аналогичные моменты в заявлении о своем полете.

“Я так горжусь и горжусь тем, что летаю от имени Team Blue, и я рада продолжить писать историю полетов человека в космос“, - сказала она. “Я была частью удивительных усилий, которые мы собрали для проверки сертификации полетов человека New Shepard, многолетней инициативы, завершенной в июле 2021 года. Как инженер и юрист с более чем двадцатилетним опытом работы в аэрокосмической отрасли, я очень уверена в нашей команде New Shepard и машине, которую мы разработали“.

Шетнер и Пауэрс присоединятся к двум ранее объявленным пассажирам: Крису Бошуизену, соучредителю компании Planet Labs по наблюдению за Землей, и Глену де Врису, вице-председателю по наукам о жизни и здравоохранению французской компании-разработчика программного обеспечения Dassault Systèmes, планы полетов которых были объявлены в сентябре.

Этот полет сделает Шетнера самым старым человеком, достигшим космоса, превзойдя рекорд, установленный во время июльского полета 82-летней пионером авиации Уолли Функ, которую Безос лично пригласил присоединиться к своей команде. Самый старый человек, достигший орбитального пространства, - Джон Гленн, также первый американец, достигший орбитального пространства, совершивший последний полет в возрасте 77 лет.

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Blue Origin публично не объявила стоимость поездки на New Shepard. Компания продала место в своей первой миссии с экипажем на аукционе за 28 миллионов долларов, но победивший участник торгов все-таки решил не участвовать в полете.

По крайней мере, для этого рейса Blue Origin также включила строгий список требований для участия, включая ограничения по росту и весу. Пассажирам также необходимо было подняться на семь лестничных пролетов за 90 секунд и оставаться в откинутом сиденье не менее 90 минут.

Напомним, ранее сообщалось, что Blue Origin начнет продажу билетов для полета в космос.