YouTube запустил возможность досматривать видео на других устройствах

Если вы не успели досмотреть ролик на смартфоне, просмотр можно продолжить на компьютере.

На YouTube появилась новая функция, которая позволяет быстро переключаться со смартфона на компьютер при просмотре видео, сообщает 9to5Google. Если вы смотрите что-то в приложении YouTube на Android или iOS и выходите до его завершения, при запуске YouTube в Интернете в нижнем углу откроется мини-плеер с тем же видео. Однако вместо того, чтобы показывать название канала, как это обычно бывает, под заголовком отображается “Продолжить просмотр“.

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Нажатие кнопки воспроизведения запустит воспроизведение в мини-плеере, или вы можете развернуть его, чтобы открыть видео. Эта функция позволяет быстрее перейти к видео, которое вы уже смотрели, например, если вы возвращаетесь домой после поездки в поезде. В противном случае, если вы не отметили “посмотреть позже“, вам придется проверить раздел истории и загрузить видео оттуда.

Эта функция, похоже, становится доступной для пользователей, хотя еще не для всех. Таким образом, новая функция может занять некоторое время, прежде чем она откроется для вас.

Напомним, ранее сообщалось, что из YouTube хотят убрать весь детский контент.