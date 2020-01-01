Как сделать порошковый алкоголь в домашних условиях: Эксперименты

Алкоголь в порошке - продукт очень интересный.

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Блогер Thoisoi расскажет вам о том, как сделать порошковый алкоголь и другие странные блюда с помощью пищевой химии.

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Напомним, ранее блогеры показали, как сделать цемент из камней.