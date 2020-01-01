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Как сделать порошковый алкоголь в домашних условиях: Эксперименты

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Алкоголь в порошке - продукт очень интересный.

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Блогер Thoisoi расскажет вам о том, как сделать порошковый алкоголь и другие странные блюда с помощью пищевой химии.

Внимание! Опыты в данном видео могут быть опасны, не повторяйте их!

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать цемент из камней.

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Теги: эксперименты, видео
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