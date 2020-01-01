Астрономы заглянули в самые темные кратеры Луны при помощи ИИ

Нет темной стороны Луны. Но на нем есть темные пятна - особенно на дне кратеров, куда никогда не проникает солнечный свет, независимо от того, куда обращена Луна.

Кратер без названия. На левом изображении показан снимок, сделанный МРО. Его изнутри почти не видно. На правом изображении показано то же изображение после обработки в HORUS NASA

Эти области интересовали ученых на протяжении десятилетий, в немалой степени потому, что отсутствие солнечного света означает более низкую температуру, позволяющую замороженным материалам оставаться замороженными. Другими словами, в них может быть вода из кратеров. А вода станет источником жизненной силы для любой будущей постоянной лунной миссии с экипажем.

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К сожалению, недостаток солнечного света также означает, что сложно увидеть, что находится на дне этих кратеров.

Ближе всего к нам подошли ученые, когда LCROSS, лунная миссия NASA, выпустила снаряд в кратер Кабеус и проанализировала образовавшееся пылевое облако, которое содержало относительно большое количество воды.

Но до сих пор никто не смог напрямую представить себе, что такое вода в этих кратерах.

Это не значит, что кратеры вообще не освещены. Даже когда они не находятся под прямыми солнечными лучами, отраженный солнечный свет, некоторые из которых могли отражаться от близлежащих холмов, все равно направляется в кратер.

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Но любые изображения, снятые с использованием этого отраженного света, слишком "зашумлены", чтобы разглядеть какие-либо детали.

И для уменьшения этого шума учеными из Института исследований солнечной системы им. Макса Планка (MPS) в Германии была разработана новая технология.

Они использовали алгоритм искусственного интеллекта под названием Hyper-Effective NOise Removal U-net Software (HORUS). Основная цель HORUS - "очистить" шумные изображения дна неосвещенных кратеров, полученные другими космическими кораблями, такими как Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO).

Помимо удаления шума, программное обеспечение должно также корректировать другие факторы, такие как движение самого LRO.

Несмотря на такие трудности, исследователи использовали 70 000 изображений LRO для калибровки программного обеспечения, которое затем было применено к 17 различным постоянно темным областям на южном полюсе Луны.

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Самая большая изученная площадь составляла 54 кв. км, а самая маленькая - всего 0,18 кв. км.

С новым программным обеспечением изображение дна кратера значительно улучшилось. К сожалению, на фотографиях нет прямых доказательств наличия воды, например, ярких пятен, указывающих на лед.

Это был первый шаг к исследованию этих ранее невидимых частей Луны. Если повезет, когда-нибудь люди смогут безопасно исследовать эти области, а если еще повезет, они смогут найти источник важнейшего ингредиента всей земной жизни.

Напомним, ранее сообщалось, что в Гренландии нашли второй по величине кратер от метеорита.