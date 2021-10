Видео дня: Экипаж SpaceX снял Землю на iPhone

Команда SpaceX Inspiration4, которая в прошлом месяце выполнила первую в мире полностью гражданскую орбитальную миссию, недавно начала делиться некоторыми невероятными изображениями Земли.

На выходных командир миссии Джаред Исаакман выложил еще один потрясающий снимок, сделанный на iPhone 12.

Apple, как известно, предлагает одни из лучших технологий камеры в индустрии смартфонов, поэтому отличное качество изображения, обеспечиваемое камерой телефона с расстояния 575 километров над Землей, не вызывает особого удивления.

Исаакман сделал снимок через цельностеклянный купол, построенный под носовой частью космического корабля Crew Dragon, который был домом для четырех непрофессиональных астронавтов в течение трех дней на орбите.

Оказавшись в космосе, носовой обтекатель, который хорошо виден в правом верхнем углу фотографии Исаакмана, открывается, предлагая пассажирам панорамный вид на Землю через стеклянный купол.

Исаакман также опубликовал видео во время полета над Бразилией, снова снятое на iPhone 12.

A video over Brazil from first day on orbit. Shot w/iPhone but hopefully we can get some of ⁦@inspiration4x⁩ Nikon shots out soon. Such a privilege to see our 🌎 from this perspective. We need to take far better care of our home planet and also reaching for the stars. pic.twitter.com/mAQw6eK8Ui