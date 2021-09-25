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Видео дня: Экипаж SpaceX снял Землю на iPhone

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Первый гражданский полет SpaceX продолжает делиться уникальными снимками и видео.
Вид на Землю с капсулы SpaceX
Вид на Землю с капсулы SpaceX
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Команда SpaceX Inspiration4, которая в прошлом месяце выполнила первую в мире полностью гражданскую орбитальную миссию, недавно начала делиться некоторыми невероятными изображениями Земли.

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На выходных командир миссии Джаред Исаакман выложил еще один потрясающий снимок, сделанный на iPhone 12.

Apple, как известно, предлагает одни из лучших технологий камеры в индустрии смартфонов, поэтому отличное качество изображения, обеспечиваемое камерой телефона с расстояния 575 километров над Землей, не вызывает особого удивления.

Исаакман сделал снимок через цельностеклянный купол, построенный под носовой частью космического корабля Crew Dragon, который был домом для четырех непрофессиональных астронавтов в течение трех дней на орбите.

Оказавшись в космосе, носовой обтекатель, который хорошо виден в правом верхнем углу фотографии Исаакмана, открывается, предлагая пассажирам панорамный вид на Землю через стеклянный купол.

Исаакман также опубликовал видео во время полета над Бразилией, снова снятое на iPhone 12.

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Ожидается, что в ближайшие недели экипаж поделится большим количеством изображений и видео, снятых на камеры iPhone и Nikon, предлагая землянам более необычные виды Земли, сделанные с уникальной точки обзора, которая даже выше, чем с Международной космической станции.

Напомним, ранее сообщалось, что первые частные астронавты вернулись на Землю.

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Теги: SpaceX, Inspiration4, видео дня
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