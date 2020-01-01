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Что будет, если засунуть пальцы в розетку: Эксперименты

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Наверняка вы знаете, что этого не стоит делать. Но почему?

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Блогеры из It's Mamix сняли познавательный ролик о том, почему нельзя совать пальцы в розетку. В видеоролике они провели много экспериментов с розеткой. Например, попробовали пожарить шашлык через розетку, засунуть куриную лапу в розетку, зарядить батарейку от розетки напрямую и еще много другого.

Напомним, ранее блогеры показали, на что способно высокое напряжение.

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Теги: видео, эксперименты
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