Кабели USB-C получат новые логотипы ради удобства пользователей

Теперь возможности кабеля можно будет понять по одному виду.

Форум разработчиков USB, отвечающий за стандарт USB, объявил о новых логотипах номинальной мощности, которые появятся на кабелях USB-C, а также на их упаковке и описании продукта. Цель состоит в том, чтобы облегчить потребителям выбор подходящего зарядного устройства или кабеля для покупки.

Читай также: ТОП-10 самых дорогих телефонов 2021 года

Потребителям будет проще проверить, поддерживает ли сертифицированный кабель или зарядное устройство 60 Вт или новый стандарт зарядки 240 Вт, который в первую очередь предназначен для питания ноутбуков. Это соответствует спецификации USB Power Delivery (USB PD) 3.1, выпущенной ранее в этом году.

Всего появилось семь новых логотипов для спецификаций зарядки и передачи данных. Джефф Равенкрафт, президент и главный операционный директор USB-IF, сказал:

Благодаря новым возможностям более высокой мощности, обеспечиваемым спецификацией USB PD 3.1, которая обеспечивает до 240 Вт через кабель и разъем USB Type-C, USB-IF увидел возможность еще больше укрепить и упростить свою программу сертифицированного логотипа для конечного пользователя.



С нашими обновленными логотипами потребители могут легко определить производительность USB4 и возможности подачи питания через USB сертифицированных кабелей USB-C, которые поддерживают постоянно расширяющуюся экосистему бытовой электроники от ноутбуков и смартфонов до дисплеев и зарядных устройств.

Логотипы USB USB-IF

Читай также: Названа главная опасность USB-портов

USB-IF также обновил логотипы USB4, “чтобы унифицировать брендинг в рамках программы сертифицированных логотипов USB“. Это должно упростить определение того, поддерживает ли кабель скорость передачи данных 20 Гбит / с или 40 Гбит / с.

Группа также призывает потребителей покупать сертифицированные USB-продукты с новыми логотипами у авторизованных поставщиков. В свете обновленных логотипов выбор кабеля, подходящего для ваших нужд, теперь не должно вызывать затруднений.

Напомним, ранее сообщалось, что технологию USB сделают беспроводной.