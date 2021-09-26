Тренды YouTube: Битва экстрасенсов. Сезон 21 и Беременна в 16

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Битва экстрасенсов. Сезон 21. Выпуск 1 от 26.09.2021

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В течение 14 лет вы наблюдали за сложными испытания, удивлялись силе ясновидящих и вместе с нами выбирали сильнейших экстрасенсов. В новом сезоне создатели бросили вызов самим себе, чтобы поразить еще больше и открыть неизвестные ранее человеческие возможности. Более того, проект Битва экстрасенсов (Украина) 2021 готов дать ответ на вопрос, который беспокоит миллионы: а экстрасенсы действительно существуют?

В новом сезоне Битва экстрасенсов-21 Павел Костицын, Жанна Шулакова, Хаял Алекперов и Елена Курилова основательно подошли к выбору участников. Претенденты на участие съехались со всего мира, чтобы показать свою силу в трех судьбоносных испытаниях. Кому удастся увидеть сквозь толщу воды? Кто сможет почувствовать живую энергетику? И какие секреты ясновидящие поведают о звездной гостье из Америки?

БЕРЕМЕННА В 16 ► ТАНЯ из МОСКВЫ

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Таня ни разу не слышала, чтобы её родители ругались, поэтому их развод стал для ней неожиданностью. Таня приняла решение остаться жить с папой: они всегда были очень близки, но, когда в жизни отца появилась новая женщина, всё изменилось. Мачеха Нина и её дочь Виолетта ужасно относились к Тане, на фоне этого испортились отношения с отцом, и она решила вернуться в дом к маме. С этого момент жизнь Тани начала налаживаться, и особенно много радости ей принесло знакомство с Арманом. Девушка считает, что он идеальный: заботится о ней, пишет, звонит, уделяет ей всё своё свободное время. Она не замечает, что за этим скрывается желание полностью контролировать её жизнь. Таню беспокоит лишь одно – будет ли она нужна Арману, когда он узнает, что спустя всего месяц отношений она забеременела.

Напомним, днем ранее в тренды попали Slava Marlow – суперуспех и депрессия и Близкий друг Путина.