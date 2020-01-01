Самый честный смартфон: Выпущен Fairphone 4 с пятилетней гарантией

Смартфон легко чинить, он экологичный, и телефон будет поддерживать даже Android 15.

Fairphone объявила о новой главе своей миссии по созданию более экологичной и справедливой альтернативы сегодняшним смартфонам крупных брендов. Fairphone 4 поставляется с возможностью подключения 5G, двумя 48-мегапиксельными задними камерами и 5-летней гарантией.

Первый Fairphone вышел в 2013 году, и , как предполагает его название было построено на этос устойчивости и справедливости. Следующее поколение с последующим в 2015 году, но затем был производственный разрыв в четыре года, прежде чем другой смартфон был выпущен компанией. Теперь голландская компания использует технологию 5G в своей последней попытке "создать рынок этичной и справедливой электроники".

"Отправной точкой в ​​разработке было создание экологичного смартфона премиум-класса, который был бы перспективным, легко ремонтируемым, рассчитанным на долговечность и, следовательно, более справедливым", - сказала Ева Гоувенс, генеральный директор Fairphone. "Мы хотим, чтобы Fairphone 4 был устройством, которое людям нравится хранить дольше и которое выделяет их из толпы. Наши клиенты - это люди, которые делают независимый выбор для создания положительных изменений, и они выбирают Fairphone, чтобы ускорить эти изменения".

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Fairphone 4 производится с использованием материалов, полученных из экологически чистых источников, включая переработанное олово, редкоземельные минералы и пластик, золото, сертифицированное Fairtrade, алюминий от поставщиков, одобренных организацией Aluminium Stewardship Initiative, и вольфрам, полученный из ответственных источников. Также сообщается, что это первый потребительский телефон с задней крышкой, сделанной из 100% переработанного поликарбоната.

Fairphone заявляет, что телефон 4-го поколения является первым "телефоном, не содержащим электронных отходов". Это означает, что на каждый приобретенный Fairphone 4 компания ответственно утилизирует один использованный смартфон (или его эквивалент в виде небольших отходов электроники). Или голландское социальное предприятие "заберет и отремонтирует хотя бы еще один телефон, чтобы предотвратить производство нового", используя телефоны, полученные в рамках европейских программ возврата или из стран, где отсутствует официальная инфраструктура утилизации.

Телефон получил сертификат TCO Certified за экологичность, один из доступных вариантов смог достичь экологического рейтинга 85/100 в Европе, другой - высокий во французском индексе ремонтопригодности, а некоторые компоненты Fairphone 4 являются модульными. для удобства ремонта или замены.

Означает ли все это, что покупателям придется серьезно отнестись к техническим характеристикам? Не обязательно. Fairphone 4 выглядит способным составить конкуренцию нынешнему поколению устройств среднего класса.

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Устройство оснащено 6,3-дюймовым дисплеем HD + с покрытием Corning Gorilla Glass 5, процессором Qualcomm Snapdragon 750G с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти или 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, а также двойным диапазоном Wi-Fi и Bluetooth 5.1, есть возможность подключения 5G.

Двойная камера на задней панели состоит из 48-мегапиксельной основной камеры с оптической стабилизацией изображения, которая помогает при съемке видео 4K, и 48-мегапиксельной сверхширокой / макро. Вокруг передней панели находится огромная 25-мегапиксельная селфи-камера.

В телефоне есть батарея емкостью 3905 мАч, которую пользователи могут заменить при необходимости, есть USB-C, но нет 3,5-мм разъема для наушников. Безопасности входа в систему помогает сканер отпечатков пальцев, а надежность составляет IP54 для воды и пыли, и телефон прошел испытания на падение в соответствии со стандартами MIL810G.

Он работает под управлением Android 11 из коробки, и Fairphone гарантирует поддержку программного обеспечения до конца 2025 года, что потребует Android 12 и 13, но заявляет, что намерен расширить это, чтобы охватить также Android 14 и 15. Компания также ломает стереотипы, предлагая пятилетнюю гарантию без дополнительных затрат.

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Fairphone 4 доступен для предварительного заказа сейчас за 579 евро или 649 евро (~ 670 долларов США / 750 долларов США), в зависимости от выбранной модели, до поступления в продажу с 25 октября.

Fairphone также сообщила, что запускает пару настоящих беспроводных наушников с активным шумоподавлением за 99,95 евро (115 долларов США), которые сделаны с использованием 30% переработанного пластика. Предварительные заказы уже открыты, доставка должна начаться 1 ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что вышел новый модульный смартфон Fairphone 3.