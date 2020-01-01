Во втором полугодии 2021 года будет дефицит смартфонов

Во всем виновата нехватка полупроводников.

Counterpoint Research снизила свои ожидания по поставкам смартфонов во второй половине 2021 года с прежнего прогноза в 1,45 миллиарда до примерно 1,41 миллиарда единиц. Это свидетельствует о ежегодном росте всего на 6% по сравнению с ранее ожидаемыми 9%. Свежие данные взяты из последнего отчета аналитической компании Global Smartphone Quarterly Shipping Forecasts.

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Это связано с тем, что несколько OEM-производителей смартфонов получили только 80% запрошенных объемов на ключевые компоненты во втором квартале 2021 года, а некоторые даже заявляют, что цифра составляет всего 70%. Влияние нехватки полупроводников также не исчезнет в ближайшее время, поскольку ситуация, похоже, ухудшается по мере продвижения к третьему кварталу 2021 года. Counterpoint Research считает, что это затронуло 90% отрасли, и это повлияло на прогноз поставок смартфонов во второй половине 2021 года.

Индустрия смартфонов была настроена на значительный подъем в этом году после выхода из ситуации с COVID-19, которая сильно ударила по рынку в 2020 году. С конца прошлого года производители смартфонов разместили крупные заказы на комплектующие, а потребительский спрос из-за отложенных покупок снизился. Но, как уже говорилось, нехватка полупроводников привела к тому, что ожидания не оправдались.

Здесь стоит упомянуть, что дефицит полупроводников преследует рынок с четвертого квартала 2020 года. Но расширенное планирование и размещение заказов вместе с накоплением определенных компонентов обеспечили временный рост, несмотря на нехватку таких компонентов, как DDI и PMIC.

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Заводы работали на максимальной мощности в течение нескольких кварталов, и компоненты, которые когда-то полностью хранились на складах, теперь достигают дна, а новые компоненты не поступают по запросу.

В случае процессоров, одного из важнейших элементов смартфонов, нехватка возникла из-за низкой доходности вновь созданных производственных линий. Одно это уже вызвало цепную реакцию у поставщиков, таких как Qualcomm и Mediatek, которые пострадали из-за их зависимости от этих производств. Теперь они поставляют меньше процессоров, что, в свою очередь, сказывается на производителях смартфонов.

Том Канг, директор по исследованиям Counterpoint Research, прокомментировал: “Дефицит полупроводников, похоже, влияет на все бренды в экосистемах. Samsung, Oppo, Xiaomi пострадали, и мы снижаем наши прогнозы. Но Apple кажется наиболее устойчивой и наименее затронутой ситуацией нехватки процессоров“.

Напомним, ранее сообщалось, что впервые сократились продажи смартфонов.