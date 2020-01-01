Virgin Galactic разрешили начать новые полеты в космос
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) завершило шестинедельное расследование испытательного полета суборбитального космического самолета VSS Unity компании Virgin Galactic 11 июля, сообщили в среду (29 сентября) официальные лица агентства.
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Миссия 11 июля была большой для Virgin Galactic. Это был четвертый космический полет компании и первое в истории путешествие с полным экипажем к последнему рубежу, и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон был одним из тех, кто совершил историческое путешествие. Брэнсон летел в кабине Unity с тремя сотрудниками Virgin Galactic, а два пилота сидели за штурвалом в кабине, как и во всех космических полетах космических самолетов.
Расследование, начавшееся 11 августа, показало, что Unity действительно отклонился от обозначенного воздушного пространства во время снижения 11 июля, о чем впервые сообщил журналист The New Yorker Николас Шмидл.
"FAA также обнаружило, что Virgin Galactic не смогла сообщить об отклонении в FAA должным образом. Virgin Galactic не была допущена к выполнению полетов, поскольку расследование продолжалось", - заявили представители FAA в заявлении, отправленном по электронной почте в среду.
"Федеральное управление гражданской авиации потребовало, чтобы Virgin Galactic внесла изменения в способы связи с FAA во время полетов, чтобы обеспечить безопасность населения", - добавили они. "Virgin Galactic внесла необходимые изменения и может вернуться к полетам".
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Virgin Galactic также обновит свои расчеты по расширению защищенного воздушного пространства на будущих рейсах, сообщили представители компании в заявлении в среду.
"Мы признательны FAA за тщательный анализ этого расследования", - сказал в своем заявлении генеральный директор Virgin Galactic Майкл Колглейзер. "Наша программа испытательных полетов специально разработана для постоянного улучшения наших процессов и процедур. Обновления нашего воздушного пространства и протоколов уведомлений о полетах в реальном времени укрепят нашу подготовку по мере того, как мы приближаемся к коммерческому запуску нашего опыта космических полетов".
Unity предстоит выполнить еще несколько тестовых полетов, прежде чем можно будет начать полноценную коммерческую эксплуатацию. Следующая пробная миссия, в ходе которой военнослужащие итальянских ВВС отправятся в суборбитальный космос, начнется не ранее середины октября.
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После этого полета Virgin Galactic планирует провести обширные работы по техническому обслуживанию и модернизации авианосца Unity, известного как VMS Eve. (Eve выпускает Unity на высоте около 15 000 метров, после чего Unity запускает свой ракетный двигатель для полета в космос.) Eve, скорее всего, выйдет из строя до середины следующего года, заявили представители Virgin Galactic.
Virgin Galactic в настоящее время продает билеты на шестиместный VSS Unity по 450 000 долларов за штуку. Главный конкурент компании в индустрии суборбитального космического туризма, Blue Origin Джеффа Безоса, не разглашает цены на билеты.
Напомним, ранее сообщалось, что Virgin Galactic начала продажу новых билетов в космос.
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