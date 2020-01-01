Virgin Galactic разрешили начать новые полеты в космос

Полеты Virgin Galactic были остановлены, когда FAA расследовало проблему во время испытательного полета компании 11 июля.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) завершило шестинедельное расследование испытательного полета суборбитального космического самолета VSS Unity компании Virgin Galactic 11 июля, сообщили в среду (29 сентября) официальные лица агентства.

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Миссия 11 июля была большой для Virgin Galactic. Это был четвертый космический полет компании и первое в истории путешествие с полным экипажем к последнему рубежу, и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон был одним из тех, кто совершил историческое путешествие. Брэнсон летел в кабине Unity с тремя сотрудниками Virgin Galactic, а два пилота сидели за штурвалом в кабине, как и во всех космических полетах космических самолетов.

Расследование, начавшееся 11 августа, показало, что Unity действительно отклонился от обозначенного воздушного пространства во время снижения 11 июля, о чем впервые сообщил журналист The New Yorker Николас Шмидл.

"FAA также обнаружило, что Virgin Galactic не смогла сообщить об отклонении в FAA должным образом. Virgin Galactic не была допущена к выполнению полетов, поскольку расследование продолжалось", - заявили представители FAA в заявлении, отправленном по электронной почте в среду.

"Федеральное управление гражданской авиации потребовало, чтобы Virgin Galactic внесла изменения в способы связи с FAA во время полетов, чтобы обеспечить безопасность населения", - добавили они. "Virgin Galactic внесла необходимые изменения и может вернуться к полетам".

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Virgin Galactic также обновит свои расчеты по расширению защищенного воздушного пространства на будущих рейсах, сообщили представители компании в заявлении в среду.

"Мы признательны FAA за тщательный анализ этого расследования", - сказал в своем заявлении генеральный директор Virgin Galactic Майкл Колглейзер. "Наша программа испытательных полетов специально разработана для постоянного улучшения наших процессов и процедур. Обновления нашего воздушного пространства и протоколов уведомлений о полетах в реальном времени укрепят нашу подготовку по мере того, как мы приближаемся к коммерческому запуску нашего опыта космических полетов".

Unity предстоит выполнить еще несколько тестовых полетов, прежде чем можно будет начать полноценную коммерческую эксплуатацию. Следующая пробная миссия, в ходе которой военнослужащие итальянских ВВС отправятся в суборбитальный космос, начнется не ранее середины октября.

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После этого полета Virgin Galactic планирует провести обширные работы по техническому обслуживанию и модернизации авианосца Unity, известного как VMS Eve. (Eve выпускает Unity на высоте около 15 000 метров, после чего Unity запускает свой ракетный двигатель для полета в космос.) Eve, скорее всего, выйдет из строя до середины следующего года, заявили представители Virgin Galactic.

Virgin Galactic в настоящее время продает билеты на шестиместный VSS Unity по 450 000 долларов за штуку. Главный конкурент компании в индустрии суборбитального космического туризма, Blue Origin Джеффа Безоса, не разглашает цены на билеты.

Напомним, ранее сообщалось, что Virgin Galactic начала продажу новых билетов в космос.