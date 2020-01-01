Сколько цезия в радиоактивных грибах: Эксперименты
Как вы думаете, сколько цезия накопят грибы в радиоактивном лесу?
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Блогер из Огненное ТВ изготовил свинцовый домик или свинцовый замок. Он потребуется для изучения спектра цезия, выброшенного в ходе чернобыльской катастрофы. Для этого он поехал в лес, который до сих пор хранит радиацию, чтобы набрать грибов и проверить их радиоактивность.
Напомним, ранее блогеры показали, как ведут себя предметы в кислоте.
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