Сколько цезия в радиоактивных грибах: Эксперименты

Как вы думаете, сколько цезия накопят грибы в радиоактивном лесу?

Читай также: Как сделать цемент из камней: Эксперименты

Блогер из Огненное ТВ изготовил свинцовый домик или свинцовый замок. Он потребуется для изучения спектра цезия, выброшенного в ходе чернобыльской катастрофы. Для этого он поехал в лес, который до сих пор хранит радиацию, чтобы набрать грибов и проверить их радиоактивность.

Напомним, ранее блогеры показали, как ведут себя предметы в кислоте.