Связи нет: NASA не может связаться с Марсом из-за Солнца

Все шесть активных миссий NASA на Марсе будут выполнять легкие задачи в течение следующих двух недель, поскольку радиосвязь становится затруднительной из-за того, что Земля и Марс находятся на противоположных сторонах Солнца.

Никогда еще не выполнялось так много миссий на Красной планете одновременно, но даже после десятилетий технического прогресса эти изощренные роботы-исследователи все еще находятся во власти небесной механики. Каждые два года Марс и Земля оказываются на противоположных сторонах Солнца на расстоянии 395 миллионов километров в том, что называется Марс солнечной конъюнкцией.

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Во время этого соединения на земном небе Марс находится близко к Солнцу, так же как Земля находится близко к Солнцу в марсианском небе. Это больше, чем просто астрономическая мелочь, это еще и большая головная боль для космических инженеров. Марс на самом деле не проходит за Солнцем, но достаточно близко, чтобы Солнце мешало радиосвязи между двумя планетами. Радиосигналу требуется не только 22 минуты, чтобы пройти между Землей и Марсом, но и близость Солнца мешает связи, потому что оно является основным излучателем радиоволн, а ионизированный газ, составляющий его гигантскую корону, действует как барьер для радиосигналов.

Хотя это солнечное вмешательство не является полным, оно может ухудшить связь до такой степени, что данные и командные сигналы могут быть искажены и могут привести к тому, что роботизированный космический корабль начнет действовать непредсказуемым образом - чего вы определенно не хотите, чтобы происходило на чужой планете в сотнях миллионов километров от нас.

Чтобы предотвратить это, управление полетами NASA прекратит посылать сигналы после того, как его космический корабль Марс перейдет в медленный режим до тех пор, пока соединение не восстановится. Плюс-минус пара дней для конкретных миссий, отключение связи начнется 2 октября и закончится примерно 16 октября.

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Хотя центр управления полетом не будет посылать сигналы, зонды будут отправлять обновления статуса и некоторые данные обратно на Землю с низкой скоростью передачи. В это время марсоходы Perseverance и Curiosity будут сидеть на месте и проводить измерения погоды, радиации и других датчиков, вертолет Ingenuity Mars не будет летать, а посадочный модуль InSight продолжит сейсмические измерения. Тем временем орбитальные аппараты Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter и MAVEN будут собирать данные и ретранслировать передачи с поверхности.

Как только соединение произойдет, космический корабль будет передавать свои накопленные изображения и другие данные на Землю через сеть дальнего космоса NASA в течение примерно недели, прежде чем возобновить нормальную работу.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA показало дюны на Марсе.