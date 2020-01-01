Космические корабли будущего будут создавать собственные посадочные площадки

Простая добавка в топливо позволит создавать площадки для посадки.

Освоение космоса требует всевозможных интересных решений сложных проблем. Существует филиал NASA, созданный для поддержки новаторов, пытающихся решить эти проблемы, - Институт перспективных концепций (NIAC). Иногда они раздают гранты достойным проектам, пытающимся решить некоторые из этих проблем.

Результаты одного из этих грантов уже получены, и они интригуют. Команда из Masten Space Systems при поддержке Honeybee Robotics, Texas A&M и Университета Центральной Флориды придумала способ, которым лунный посадочный модуль может разместить собственную посадочную площадку при спуске.

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Лунная пыль представляет собой серьезную проблему для любых спускаемых аппаратов на поверхности. Ретроградные ракеты, необходимые для мягкой посадки на поверхность Луны, также будут поднимать пыль и камни в воздух, потенциально повреждая сам посадочный модуль или любую окружающую человеческую инфраструктуру.

Посадочная площадка уменьшит воздействие этой пыли и обеспечит более устойчивое место для самой посадки.

Но построить такую ​​посадочную площадку традиционным способом было бы непомерно дорого. Текущие оценки оценивают стоимость строительства лунной посадочной площадки с использованием традиционных материалов примерно в 120 миллионов долларов США.

Любая такая миссия также страдает проблемой курицы и яйца. Как получить материалы для строительства посадочной площадки на месте, если для начала нет посадочной площадки?

Технология, разработанная Masten, является гениальным решением обеих этих проблем.

Посадка с системой осаждения и без нее Masten

Установка посадочной площадки во время спуска позволит космонавтам иметь посадочную площадку на месте до того, как космический корабль когда-либо коснется там. Его установка также будет стоить намного дешевле, поскольку все, что нужно, - это относительно простая добавка к выхлопу ракеты, которая уже выбрасывается на поверхность.

Общая идея Masten достаточно проста для понимания.

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Добавление твердых гранул в выхлоп ракеты позволит этому материалу частично разжижиться и отложиться в зоне продувки выхлопных газов, потенциально затвердевая до такой степени, что пыль больше не играет роли, поскольку она заключена в твердую внешнюю оболочку. Masten полагали, что смогут найти подходящий материал для добавления в выхлоп ракеты именно для этого.

Успех или неудача будут зависеть от физических свойств гранул добавки. Любая добавка со слишком высокой термостойкостью не расплавилась бы должным образом в выхлопе ракеты, по сути, бомбардируя поверхность крошечными пулями.

С другой стороны, любая присадка со слишком малой термостойкостью может полностью расплавиться выхлопом ракеты и превратиться в бесполезное облако.

Чтобы найти идеальный баланс, Masten разработал двухуровневую систему с относительно большими (0,5 мм) частицами оксида алюминия, используемыми для создания базового слоя из 1 мм расплавленной лунной поверхности в сочетании с оксидом алюминия.

Затем, когда посадочный модуль приближался к базовому слою, добавка переключилась на частицы оксида алюминия размером 0,024 мм, которые осаждались бы со скоростью 650 м / с на базовом слое и создавали посадочную площадку диаметром 6 м, которая остывала бы за 2,5 секунды.

Процесс инжектора частиц FAST Masten

Все это звучит как довольно впечатляющая идея, но это еще не все. Как и многие другие федеральные гранты, грант NIAC, направленный на разработку идеи депонируемой посадочной площадки, требует поэтапного подхода. Большая часть только что завершенной фазы I была сосредоточена на доказательстве осуществимости идеи, что, по мнению Masten, так и есть.

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Осуществимое - это не то же самое, что функциональное, но это именно то, что гранты NIAC должны поддерживать - дикие идеи, которые могут коренным образом изменить некоторые аспекты освоения космоса.

Если Masten прав и подход возможен и может быть увеличен, посадочные площадки могут быть замечены на всей поверхности Луны. И, в конце концов, по всему Марсу .

Напомним, ранее сообщалось, что частный космический самолет Dream Chaser совершит полет на МКС.