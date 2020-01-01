Защитные стекла для смартфонов будут делать из ракушек

Перламутр оказался достаточно прочным и прозрачным.

Стекло - один из самых полезных материалов в нашем современном мире, но его склонность к растрескиванию или разрушению является серьезным недостатком. Ученые из Университета Макгилла разработали новый тип стекла, вдохновленный раковиной моллюска, который прочнее и жестче, но при этом сохраняет хорошую прозрачность.

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Этот внутренний переливающийся слой раковины моллюска на самом деле является секретом его силы. Этот материал, известный как перламутр, по своей микроскопической структуре напоминает кирпичную кладку с пластинками жесткого карбоната кальция с вкраплениями мягких эластичных биополимеров. Эта структура не только повышает прочность, но и предотвращает распространение трещин.

В предыдущей работе исследователи МакГилла имитировали перламутр, протравив микроскопические трещины в стекле с помощью лазера, и хотя это помогло улучшить прочность и ударную вязкость, оно уменьшило прозрачность. Для нового исследования команда воспроизвела структуру, используя композит из стеклянных хлопьев и акрила, которые действуют как жесткие пластинки и мягкую эластичность соответственно.

Микроскопические изображения микроструктуры нового стеклопластика (слева) и натурального перламутра (справа) Университет Макгилла

Чтобы убедиться, что материал остается прозрачным, исследователи настроили показатель преломления акрила так, чтобы он совпадал с показателем преломления стекла. В результате получается материал, который намного прочнее и жестче обычного стекла, но при этом остается прозрачным.

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“До сих пор существовал компромисс между высокой прочностью, ударной вязкостью и прозрачностью“, - говорит Аллен Эрлихер, автор исследования. “Наш новый материал не только в три раза прочнее обычного стекла, но и более чем в пять раз устойчивее к излому“.

Команда говорит, что метод должен быть масштабируемым, и полученный материал может быть полезен для создания более прочных дисплеев для смартфонов и других устройств. В будущей работе исследователи планируют изучить способы изменения цвета, проводимости и других свойств материала.

Напомним, ранее сообщалось, что самое прочное стекло в мире может поцарапать поверхность алмаза.