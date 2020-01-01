Батут из пятиметрового воздушного шарика: Эксперименты
Выдержит ли шар вес человека?
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Блогеры из It's Mamix решили сделать батут из огромного воздушного шара. А точнее - из нескольких огромных воздушных шаров, завернутых друг в друга. Они построили каркас, надули шар и протестировали его на батутоспособность.
Напомним, ранее блогеры показали, чем опасна бытовая химия.
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