Батут из пятиметрового воздушного шарика: Эксперименты

Выдержит ли шар вес человека?

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Блогеры из It's Mamix решили сделать батут из огромного воздушного шара. А точнее - из нескольких огромных воздушных шаров, завернутых друг в друга. Они построили каркас, надули шар и протестировали его на батутоспособность.

Напомним, ранее блогеры показали, чем опасна бытовая химия.