Испытания нового космического корабля SpaceX завершились неудачей

Последний прототип космического корабля SpaceX, получивший название S20, потерпел небольшую неудачу во время теста вентиляции: давление заставило множество шестиугольных плиток теплозащитного экрана резко оторваться.

Читай также: SpaceX изменит конструкцию марсианского корабля

"Вентиляционное отверстие бака сбило несколько плиток", - подтвердил генеральный директор SpaceX Илон Маск в своем твите, отвечая на твит другого пользователя, разместившего GIF- изображение отламывающихся плиток теплозащитного экрана.

Don't want that kind of thing when it's flying.... pic.twitter.com/nPGbcCvkw5