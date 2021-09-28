Испытания нового космического корабля SpaceX завершились неудачей

Во время теста теплозащитный экран разлетелся мелкими плитками.

Последний прототип космического корабля SpaceX, получивший название S20, потерпел небольшую неудачу во время теста вентиляции: давление заставило множество шестиугольных плиток теплозащитного экрана резко оторваться.

Читай также: SpaceX изменит конструкцию марсианского корабля

"Вентиляционное отверстие бака сбило несколько плиток", - подтвердил генеральный директор SpaceX Илон Маск в своем твите, отвечая на твит другого пользователя, разместившего GIF- изображение отламывающихся плиток теплозащитного экрана.

Don't want that kind of thing when it's flying.... pic.twitter.com/nPGbcCvkw5 — Scott Manley (@DJSnM) September 28, 2021

По словам Маска, прототип сбросил добрую дюжину плиток до того, как последние оставшиеся рабочие расчистили территорию - потенциально опасная проблема для работы, учитывая, что каждая из плиток размером с обеденную тарелку.

Читай также: Прототип космического корабля Starship разрушился во время испытаний

Керамические плитки служат важной цели, защищая космический корабль от палящих температур во время входа в атмосферу Земли. Starship спроектирован так, чтобы выполнять маневр "шлепок животом", чтобы замедлить спуск, а это означает, что большая часть его борта должна быть покрыта черными плитками.

Температура поверхности во время входа в атмосферу может быть невероятно высокой. Например, воздух, попавший в космический шаттл NASA, достиг температуры намного выше 1000 градусов по Цельсию, что потребовало аналогичных плиток. Вместо керамических плитки шаттла были сделаны из кремнеземных волокон - высокоэффективного изолятора.

По словам Маска, каждая шестиугольная плитка прикреплена к ракете Starship из нержавеющей стали с помощью стальных шпилек, но неясно, что именно заставило плитки выскочить во время теста на этой неделе.

У прототипа S20 еще есть много стресс-тестов перед его первым орбитальным запуском. Как сообщает Teslarati, космический корабль должен будет пройти криогенные испытания и статические огневые испытания. Согласно сообщениям о закрытии дорог, первые испытания могут начаться уже на этой неделе.

Этот инцидент вряд ли станет серьезной неудачей для SpaceX. Но компании придется найти способ навсегда и надежно прикрепить плитки перед отправкой Starship на орбиту.

Напомним, ранее сообщалось. что SpaceX запустил модифицированные спутники Starlink.