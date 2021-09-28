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Испытания нового космического корабля SpaceX завершились неудачей

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Во время теста теплозащитный экран разлетелся мелкими плитками.
Плитка служит защитой от температуры
Плитка служит защитой от температуры
reddit

Последний прототип космического корабля SpaceX, получивший название S20, потерпел небольшую неудачу во время теста вентиляции: давление заставило множество шестиугольных плиток теплозащитного экрана резко оторваться.

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"Вентиляционное отверстие бака сбило несколько плиток", - подтвердил генеральный директор SpaceX Илон Маск в своем твите, отвечая на твит другого пользователя, разместившего GIF- изображение отламывающихся плиток теплозащитного экрана.

По словам Маска, прототип сбросил добрую дюжину плиток до того, как последние оставшиеся рабочие расчистили территорию - потенциально опасная проблема для работы, учитывая, что каждая из плиток размером с обеденную тарелку.

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Керамические плитки служат важной цели, защищая космический корабль от палящих температур во время входа в атмосферу Земли. Starship спроектирован так, чтобы выполнять маневр "шлепок животом", чтобы замедлить спуск, а это означает, что большая часть его борта должна быть покрыта черными плитками.

Температура поверхности во время входа в атмосферу может быть невероятно высокой. Например, воздух, попавший в космический шаттл NASA, достиг температуры намного выше 1000 градусов по Цельсию, что потребовало аналогичных плиток. Вместо керамических плитки шаттла были сделаны из кремнеземных волокон - высокоэффективного изолятора.

По словам Маска, каждая шестиугольная плитка прикреплена к ракете Starship из нержавеющей стали с помощью стальных шпилек, но неясно, что именно заставило плитки выскочить во время теста на этой неделе.

У прототипа S20 еще есть много стресс-тестов перед его первым орбитальным запуском. Как сообщает Teslarati, космический корабль должен будет пройти криогенные испытания и статические огневые испытания. Согласно сообщениям о закрытии дорог, первые испытания могут начаться уже на этой неделе.

Этот инцидент вряд ли станет серьезной неудачей для SpaceX. Но компании придется найти способ навсегда и надежно прикрепить плитки перед отправкой Starship на орбиту.

Напомним, ранее сообщалось. что SpaceX запустил модифицированные спутники Starlink.

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Теги: SpaceX, Starship, SN20
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