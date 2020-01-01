Microsoft открывает свой магазин Windows для других магазинов

Amazon и Epic Games Store первыми интегрируются в Microsoft Store.

Microsoft еще больше расширяет собственный магазин приложений Windows, приглашая сторонние магазины приложений интегрироваться в Microsoft Store. Это значительное изменение, благодаря которому в ближайшие месяцы в Microsoft Store появятся как Amazon, так и Epic Games Store.

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“Как и любое другое приложение, сторонние приложения для витрины будут иметь страницу с подробными сведениями о продукте, которую можно найти с помощью поиска или просмотра, чтобы пользователи могли легко найти и установить его с такой же уверенностью, как и любое другое приложение в Microsoft Store“, - объясняет Джорджио Сардо, генеральный менеджер Microsoft Store. “Сегодня мы сообщаем, что Amazon и Epic Games представят свои приложения для витрин в Microsoft Store в течение следующих нескольких месяцев, и мы с нетерпением ждем возможности приветствовать и другие магазины в будущем“.

Эта новость появилась через несколько месяцев после того, как Microsoft объявила о некоторых серьезных изменениях в Microsoft Store. Мало того, что магазин перестраивается для Windows 11 и, в конечном итоге, для Windows 10, Microsoft также позволит разработчикам сохранять 100% дохода от приложений, если они будут использовать альтернативные платежные платформы. Единственное исключение - это не относится к играм.

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Это также произошло после того, как глава отдела Windows и устройств Панос Панай сообщил в июне, что Microsoft открыта для Steam и других сторонних магазинов, являющихся частью его нового магазина приложений для Windows 11. “Мне действительно нужен опыт, когда вы идете в магазин, вводите приложение и получаете то, что хотите“, - сказал Панай ранее в этом году.

Хотя Steam еще нет в списке, он все еще может появиться в будущем. Стремление Microsoft быть “открытым магазином для открытой платформы“ теперь позволит размещать любые сторонние приложения для витрин в Microsoft Store в Windows. Это не означает, что отдельные приложения и игры из конкурирующих магазинов будут обнаруживаться и устанавливаться, но приложения для витрины будут отображаться в результатах поиска.

Единственная разница здесь заключается в партнерстве Microsoft с Amazon. Microsoft переносит приложения для Android в Windows 11, что включает в себя возможность находить и выполнять поиск в Amazon Appstore прямо из Microsoft Store. Предварительный просмотр этой интеграции будет скоро доступен для участников программы предварительной оценки Windows.

Более открытые политики Microsoft для магазинов приложений уже оказали большое влияние на Microsoft Store. Популярные приложения, такие как Discord, Zoom, VLC, TeamViewer и Visual Studio Code, теперь перечислены в Microsoft Store. Есть даже прогрессивные веб-приложения (PWA) от Reddit, Wikipedia, TikTok, Tumblr и других. Любой браузер теперь также может быть указан в Microsoft Store: и Opera и Яндекс.Браузер воспользовались преимуществами новой политики Microsoft.

Напомним, ранее сообщалось, что в WIndows 11 переход на другой браузер сделали сложнее.