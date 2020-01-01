Тренды YouTube: Отель-тюрьма в Пакистане и Поют все | выпуск 5

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Рискнуть жизнью в шахте и попасть в отель-тюрьму. Пакистан

Команда «Мира наизнанку» продолжает изучать закрытый для туристов регион Белуджистан. Посольства и Министерства иностранных дел не рекомендуют гражданам своих стран ездить в эти места, а журналисты могут попасть сюда только в сопровождении военных. В Белуджистане расположено около 3000 шахт, и угольное дело является одной из главных источников дохода для местных. Как выяснилось, для добычи угля здесь используют примитивные генераторы, рельсы, взбитые металлическими заклепками, и деревянную вагонетку, которую трос опускает на три километра вглубь. Неудивительно, что одна и та же вагонетка перевозит уголь, поднимает шахтеров и привозит им в шахту перекус. Из-за отсутствия элементарной техники безопасности, по официальным данным на шахтах Белуджистана погибает от 100 до 200 шахтеров в год в результате несчастных случаев.

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Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев пойдут на отважный шаг и спустятся в шахту, чтобы узнать, в каких условиях работают пакистанские шахтеры. Также Дмитрий Комаров покажет, как туристов охраняют в закрытом городе Кветти. Дипломатам, официальным делегациям и журналистам здесь можно жить только в одном отеле – Кветта Серена Отель. Именно его называют самым безопасным местом в городе. Территория отеля, внешне напоминает египетский или турецкий курорт, который одновременно охраняют 27 вооруженных охранников. Чтобы заехать на территорию отеля, необходимо пройти несколько этапов обзора, ряд шлагбаумов и автоматических барьеров, которые сразу закрываются за автомобилем. Смертельная опасность в пакистанской шахте и отель-крепость в самом центре Кветты.

СПІВАЮТЬ ВСІ | ВИПУСК 5. СЕЗОН 1

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В 5 выпуске талант-шоу «Співають всі!» не обошлось без драматических поворотов. В конце шоу в креслах претендентов оказались участники, которые дважды поставили “сотню“ перед сложным выбором.

Напомним, днем ранее в тренды попали Холостячка 2 сезон и Лига Смеха 2021.