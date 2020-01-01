Игра в долгую: Обзор игрового ноутбука Legion 5 15ARH05

На этот раз главным героем нашего анализа является Lenovo Legion 5 Gen 6, а точнее модель Lenovo Legion 5 15ARH05. Это устройство оснащено AMD Ryzen 5 5800H и Radeon RX 6600M с 16 ГБ памяти и 8 ГБ видеопамяти.

Технические характеристики

Дисплей: IPS 15.6“, 1920х1080 - Full HD

Процессор: AMD Ryzen 5 4600H, 3,0 - 4,0 гГц

Оперативная память: 16 ГБ DDR4-3200 МГц

Тип накопителя: SSD, 512 ГБ

Видеокарта: AMD Radeon RX 6600M, 8192 Мбайт GDDR6

Акустика: Dolby Atmos, Harman, мощность, 2 x 2,0 Вт

Камер: 1 Мп, HD 720p.

Порты: 1 HDMI, 4 USB 3.2 Gen1,1 Thunderbolt 4, USB 3.2 Type-C Gen1,

Подсветка: Есть

Сеть и коммуникации: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 ax (Wi-Fi 6), LAN RJ-45, отверстие под замок Kensington.

Автономность: Время работы до 7,1 часов, Быстрая зарядка

Габариты: 363x259,6x24 мм, вес 2,3 кг. Дизайн

Читай также: Гибкая мощность: Обзор Lenovo Yoga Slim 9 Lenovo Legion 5 поставляется в жесткой картонной коробке с нейтральной отделкой. На нем мы видим логотип бренда и наклейку с основными характеристиками модели, с деталью ручки для переноски. Внутри мы находим оборудование, помещенное между двумя формами из пенополиэтилена рядом со второй коробкой с аксессуарами. Lenovo Legion 5 поставляется в жесткой картонной коробке с нейтральной отделкой. На нем мы видим логотип бренда и наклейку с основными характеристиками модели, с деталью ручки для переноски. Внутри мы находим оборудование, помещенное между двумя формами из пенополиэтилена рядом со второй коробкой с аксессуарами.

Таким образом, пакет будет содержать только основные элементы:

Ноутбук Lenovo Legion 5 Gen 6

Адаптер питания 300 Вт

Удлинитель с европейской вилкой

Гарантийная документация Lenovo.

Стоит отметить, что адаптер питания довольно громоздкий, что затруднит транспортировку оборудования.

В основе конструкции лежит алюминий для крышки и области клавиатуры, а нижняя крышка из жесткого пластика очень хорошего качества. Размеры остаются относительно компактными для экрана с диагональю 15,6 дюйма Вес будет довольно большим для своего размера - 2,4 кг , в основном из-за установленного большого радиатора.

Начнем с крышки экрана, которая имеет абсолютно гладкий и плоский дизайн. Края были закруглены для улучшения внешнего вида, а крышка украшена фирменным знаком бренда с зеркальным эффектом.

Lenovo разместила основные порты в задней части ноутбука, оставив бока под радиаторы. В некоторых случаях они будут немного неудобными, хотя, по крайней мере, мы можем убрать разъем питания из поля зрения.

На правой стороне ноутбука расположен всего один порт USB 3.2 Gen1 Type-A, который можно использовать, например, для беспроводной мышки. Также тут находится переключатель шторки веб-камеры и светодиодный индикатор питания

А с левой стороны находятся 1 порт USB 3.2 Gen2 Type-C с DP 1.4 и комбинированным разъемом 3,5 мм для аудио и микрофона.

Таким образом, всего у нас будет шесть портов USB, два из которых будут 10 Гбит / с, а еще 4 - 5 Гбит / с. Отличная емкость, если мы также добавим два интерфейса USB-C, которые объединяют порт дисплея 1.4 и, в частности, емкость для зарядки задней батареи. Таким образом, количество экранов, которые можно будет подключить, будет 3, с максимальной пропускной способностью 4K @ 144 Гц для HDMI 2.1.

Нам не хватает кард-ридера SD , который вполне можно было бы разместить на одной из сторон. Еще одна интересная деталь заключается в том, что мы можем вручную отключить веб-камеру с помощью боковой кнопки, что немного повышает безопасность. И последнее, но не менее важное: аудиовыходы расположены сбоку, а не сзади.

Читай также: Для работы и игр: Обзор ноутбука Lenovo ideapad L340 15 Gaming Что касается подключения к сети, толщина оборудования позволяет нам использовать проводной интерфейс LAN со скоростью 1 Гбит / с , что всегда полезно для получения минимально возможной задержки. Наряду с этим за беспроводной интерфейс будет отвечать Intel Wi-Fi 6 AX200 . На этот раз он не был обновлен до версии AX201, а тем более до AX210 с Wi-Fi 6E, что было частью конкурентов, хотя это еще не так важно. Мы помним, что максимальная пропускная способность будет 574 Мбит / с на 2,4 ГГц и 2,4 Гбит / с на 5 ГГц . Эта карта также поддерживает Bluetooth 5.1. Что касается подключения к сети, толщина оборудования позволяет нам использовать проводной интерфейс LAN со скоростью 1 Гбит / с , что всегда полезно для получения минимально возможной задержки. Наряду с этим за беспроводной интерфейс будет отвечать Intel Wi-Fi 6 AX200 . На этот раз он не был обновлен до версии AX201, а тем более до AX210 с Wi-Fi 6E, что было частью конкурентов, хотя это еще не так важно. Мы помним, что максимальная пропускная способность будет 574 Мбит / с на 2,4 ГГц и 2,4 Гбит / с на 5 ГГц . Эта карта также поддерживает Bluetooth 5.1.

Дисплей

Экран, который был оборудован в этом Lenovo Legion 5 - Full HD о 1920x1080p с максимальной частотой обновления 165 Гц.

В дополнение к этому у нас есть хорошее минимальное время отклика в 5 мс. Между тем, на панели нет ореолов, что демонстрирует отличную заводскую оптимизацию.

Что касается цветовых возможностей, то факт использования панели IPS позволяет нам наслаждаться естественными цветами и широкой гаммой 100% sRGB. Точно так же он предложит нам типичную яркость 300 нит без поддержки HDR10 и типичную контрастность 1000: 1.

Аудиосистема и веб-камера

Встроенная аудиосистема Lenovo Legion 5 состоит из двух динамиков мощностью 2 Вт. Они основаны на конструкции овальной мембраны, которая обеспечивает стереозвук. Это ощущение будет усиливаться при ориентации по диагонали в стороны, хотя мы заметим большую дисперсию звука, если встанем перед оборудованием.

Там не менее, это звук с хорошей мощностью, но в нем очень мало басов, из-за чего кажется, что отверстия слишком закрыты. На максимальной громкости как средние, так и низкие басы не искажаются, хотя кажется, что высокие частоты немного искажаются при большом смешивании частот.

Веб-камера расположена на верхнем краю экрана, где также находятся два стереомикрофона. Камера поддерживает разрешение HD 720p при 30 кадрах в секунду. К сожалению, Windows Hello он не поддерживает, так что разблокировать ноутбук по лицу не получится.

Клавиатура

Lenovo традиционно радует свой клавиатурой, но, похоже, даже в этой модели произошел шаг вперед. Клавиши очень мягко идут, и ты точно знаешь, когда происходит нажатие. Мембрана с ходом всего 1,3 мм с минимально мягким концом хода. Это делает их очень удобными для игр, поскольку они быстрые, а также очень тихими для печатания больших текстов.

В клавиатуре также находится RGB-подсветка, но настроить ее посекторно или задать цвета для определенных клавиш нельзя. Общее переключение происходят с помощью сочетания клавиш Fn + Пробел.

Внутренние и аппаратные особенности

Эта версия Lenovo Legion 5-15ACH6H делает ставку на процессор AMD Ryzen 5, уже ставший классикой, когда речь идет о игровых конфигурациях для ноутбуков по разумной цене. Игры, оптимизированные под видеокарты Radeon, идут на максималках.

Что нам не понравилось - это SSD на 512 ГБ. Нужно или очень тщательно подбирать игры, удаляя уже пройденные, или добавлять самостоятельно SSD. Ноутбук поддерживает только установку NVMe, потому стоит заранее подумать о покупке дополнительного модуля. К слову, тут два порта под NVMe, и во второй мы установили дополнительный SSD, чтобы протестировать игры.

Следующим ключевым компонентом будет оперативная память , объем которой в этой модели составляет 16 ГБ. Для этого используются два модуля SO-DIMM Samsung 3200 МГц (2 × 8 ГБ), что позволяет использовать их двухканальную емкость. Они находятся внутри съемной алюминиевой оболочки, которая обеспечивает их изоляцию.

Дизайн радиатора

Lenovo проделала безупречную работу по разработке и внедрению нового радиатора Legion Coldfront 3.0, установленного в этом Lenovo Legion 5-15ACH6H. Он будет состоять из двух больших вентиляторов турбинного типа с огромным количеством лопастей, обеспечивающих попадание большого потока воздуха. Кроме того, оказалось, что даже во время игры они ведут себя очень тихо, чего не могут сказать многие производители игрового оборудования.

Наряду с ними у нас есть всего 3 медные тепловые трубки, но они довольно широкие, чтобы обеспечить максимальный отвод тепла к небольшим блокам рассеивания на концах. Трубки будут проходят прямо над основными микросхемами попарно по две, причем одна из них расширяется, чтобы добраться до микросхем памяти GDDR6. Две большие холодные пластины отвечают за улавливание всего выделяемого тепла, используя паровые камеры вокруг тепловых трубок, которые улучшают производительность.

Автономия

Мы подошли к концу технического анализа, посвященного оценке автономности Lenovo Legion 5-15ACH6H. Для этого использовалась батарея мощностью 80 Втч и емкостью 5210 мАч.

В типичных тестах батарея дала нам автономность примерно 7 часов. Для этого мы выполнили основные задачи редактирования с активированным режимом сохранения и половинной яркостью. Это будет идеальное оборудование для использования на работе или учебе, так как оно относительно легко превышает 6 часов непрерывного использования.

Тест производительности

Радиатор показал отличную производительность, обеспечивая хорошие температуры на процессоре AMD и даже лучше на графическом процессоре Nvidia. Таким образом, мы избавимся от троттлинга в обоих случаях и сможем использовать максимальную мощность оборудования в играх, что, в конечном итоге, вызовет меньшую нагрузку в целом.

Поверхность оборудования остается при хороших температурах, что обеспечивает хорошее использование клавиатуры во время игры. Это показывает, с одной стороны, что большая толщина оборудования лучше для игры, а с другой стороны, теплопроводность к крайним точкам отличная, поскольку она не накапливается слишком много в центральной области.

Программное обеспечение



Большинство линеек игровых ноутбуков имеют собственное программное обеспечение для поддержки игровых развлечений, как и Lenovo Legion. Это приложение Lenovo Vantage максимально поможет вам настроить оптимальную конфигурацию обработки. Переключитесь в бесшумный режим, чтобы сэкономить заряд батареи или разогнаться, и доведите частоту кадров до предела для лучшей производительности.

Читай также: Тонкий и шустрый: Обзор ультрабука ThinkBook 13s Помимо этого, установлена программа Nahimic, которая позволяет настроить отдельно звук под те задачи, которые вы хотите выполнять. Игры, просмотр фильмов или общение в видеочате - под эти потребности есть свои собственные предустановки. Но можно настроить звук под любые уши. Помимо этого, установлена программа Nahimic, которая позволяет настроить отдельно звук под те задачи, которые вы хотите выполнять. Игры, просмотр фильмов или общение в видеочате - под эти потребности есть свои собственные предустановки. Но можно настроить звук под любые уши.

Аксессуары

Хотя ноутбук сам по себе “долгоиграющий“, лишняя подзарядка не помешает. Потому Lenovo выпустила еще и пауэр-банк для ноутбуков.

А для переноски ноутбука есть еще и серия брендированных рюкзаков.

Выводы

Читай также: AMD на стиле: Обзор ультрабука ideapad S540 Это устройство предназначено не только для игр, но и для общего использования в качестве мощного оборудования, которое выполняет задачи по рендерингу, обработке видео или проектирования. Доказательством этого является его автономность почти 7 часов или улучшение, которое его клавиатура и тачпад получили с точки зрения качества отделки и использования. Только встроенные динамики немного отстают от другого игрового оборудования, правда, в некоторых деталях. В основном же, это отличный игровой компаньон. Это устройство предназначено не только для игр, но и для общего использования в качестве мощного оборудования, которое выполняет задачи по рендерингу, обработке видео или проектирования. Доказательством этого является его автономность почти 7 часов или улучшение, которое его клавиатура и тачпад получили с точки зрения качества отделки и использования. Только встроенные динамики немного отстают от другого игрового оборудования, правда, в некоторых деталях. В основном же, это отличный игровой компаньон.