Facebook проложит самый длинный в мире подводный интернет-кабель

Facebook заявляет, что ожидает, что кабельная система 2Africa соединит 3 миллиарда человек, когда она будет запущена в 2023 году.

Консорциум технологических компаний, поддерживаемый Facebook, объявил о расширении подводной кабельной системы, которую он в настоящее время разрабатывает, которая станет самой длинной в своем роде и составит 45 000 километров. Кабель 2Africa, впервые объявленный Facebook в 2020 году как связывающий Европу и Африку, теперь также будет выходить из Африки, чтобы обслуживать Ближний Восток и Индию, когда он будет запущен в 2023 году, сообщил консорциум во вторник.

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Расширение проекта 2Africa происходит сразу после того, как Facebook и Google объявили в прошлом месяце, что они будут работать вместе над проектом подводного кабеля в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который будет запущен в 2024 году. Участие Facebook в прокладке подводных кабелей является частью его глобального проекта - обязательства по инфраструктуре, предназначенные для обеспечения более быстрого и надежного Интернета в различных регионах мира, особенно в тех, которые в настоящее время отключены.

Вице-президент Facebook по сетевой инфраструктуре Кевин Сальвадори заявил в своем блоге во вторник, что консорциум, в который также входят операторы Vodafone и Orange, ожидает, что кабельная сеть 2Africa обеспечит подключение к 3 миллиардам человек, или примерно 36% населения мира.

Первоначально кабельная система 2Africa была спроектирована для транспортировки из Великобритании по всему Африканскому континенту, а затем по Суэцкому каналу и обратно в Средиземное море в Испанию, протяженностью 37000 километров. Но расширение, названное 2Africa Pearls, позволит кабелю пройти через Персидский залив до Кувейта, а также через Индийский океан в Индию и Пакистан.

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В центре кабельной системы находится Африка, континент, где только четверть населения в настоящее время подключена к Интернету. По данным Facebook, система 2Africa обеспечит в три раза большую пропускную способность сети, чем все подводные кабели, которые сейчас обслуживают континент.

"Последние 18 месяцев подчеркнули важность подключения, поскольку миллиарды людей во всем мире полагаются на Интернет, чтобы работать, посещать школу и оставаться на связи с людьми, которые им небезразличны", - сказал Сальвадори. "Мы продолжаем инвестировать в подводные кабели в Африке и за ее пределами, поскольку сообщества и предприятия процветают, когда есть широко доступный Интернет".

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook запустил проект бесплатного доступа в интернет.