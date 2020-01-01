Вторая жизнь убитых кроссовок - как восстановить: Эксперименты

Восстанавливаем кроссовки в домашних условиях.

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У блогера из Live Today завалялась пара кроссовок, которые имеют совершенно непрезентабельный вид. Ткань затерлась и потеряла цвет, а еще в ней много следов въевшейся грязи. Подошва последний раз была белой очень и очень давно, а сейчас еще и облазит. Изгибы, заломы, вмятины, складки – чего тут только нет!

Но даже с таким материалом можно работать.

Напомним, ранее блогеры показали, чем опасна бытовая химия.