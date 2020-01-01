Генеральный директор Apple Тим Кук тайно купил роскошное поместье

Эта сделка была совершена два года назад.

Тим Кук купил особняк в знаменитом Мэдисон-клубе (Madison Club) Ла-Кинты за 10,1 миллиона долларов.

Еще в марте 2020 года в новостях промелькнуло, что Кук и несколько других известных людей были подвержены COVID во время частной вечеринки по случаю дня рождения в Ла-Кинта его соседа по Мэдисон-клуб Люсьена Грейнджа. Позже Грейндж был госпитализирован из-за вирусных осложнений.

Читай также: “Все верно“: В Apple одобрили новую биографию Стива Джобса

Охраняемый Мэдисон-клуб, разработанный компанией Discovery Land, стал известен прежде всего дорогими домами, разработанными Томом Фацио. Среди других домовладельцев Madison Club - Лори Лафлин и Моссимо Джаннулли, Синди Кроуфорд, Кортни Кардашьян, Крис Дженнер, основатель Nike Фил Найт и Скутер Браун.

Хотя служба листинга MLS сообщает, что Кук заплатил 10,1 миллиона долларов за свое имение Madison Club, в открытых источниках указана сумма “всего“ в 9,1 миллиона долларов.

Читай также: Глава Apple поддержал протестующих в США

Этот обширный дом площадью 930 квадратных метров напоминает германский стиль во всей его строгой и суровой красоте. Разработанный дизайнером и завершенный в конце 2018 года, место практически полностью бесцветное, с несколькими оттенками коричневого и бежевого, чтобы сбалансировать белый и серый цвета, которые в противном случае заполняют интерьер. Тем не менее, на стенах достаточно места для красочной коллекции современного искусства, и ослепительные виды на закат, безусловно, просто великолепны. У всех пяти спален дома есть собственные ванные комнаты, а также есть две туалетные комнаты на территории.

И да, дом полностью “прокачан“, как и следовало ожидать от собственности, принадлежащей генеральному директору самой дорогой компании в мире. К другим удобствам относятся лаундж, представительский офис и небольшой бар с индивидуальным бильярдным столом. Есть также две кухни, одна для хозяев, а другая - для дворецкого, каждая из которых оборудована первоклассной бытовой техникой из нержавеющей стали.

Читай также: Тима Кука домогались: Apple добилась судебного запрета

Задний двор дома выходит прямо на запад, что идеально подходит для резиденции Madison Club, потому что с него открываются невероятно красивые горы Санта-Роза. Сзади есть пейзажный бассейн с собственным баром у кромки бассейна и полкой Baja для солнечных ванн, а также внутренний дворик с кострищем и встроенным центром для барбекю. Лоджии с кондиционерами - идеальное место для развлечений на свежем воздухе. А для общения всех жителей Madison Club - центральный клуб с изысканной кухней и эксклюзивным спа / тренажерным залом.

60-летний Кук является генеральным директором Apple более десяти лет. В прошлом месяце он получил выплату в размере 750 миллионов долларов от Apple, рыночная капитализация которой сейчас превышает непостижимые 2 триллиона долларов. Его главная резиденция по-прежнему находится в Пало-Альто, на севере Кремниевой долины в районе залива.

Напомним, ранее сообщалось, что новый глава Apple по доходам обогнал Стива Джобса.